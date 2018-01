El artículo de 'The Times' que indigna a media España recomienda ver 'Got Talent' y 'Deluxe'

Es para correrlos a gorrazos, aunque bastaría recordarles como actuan y se mueven los británicos cuando llega la 'happy hour' en la Costa del Sol o la noche a Magaluf.

Cierto que Chris Haslam le mete ironía y bastante humor, pero podría reservársela para su madre.

The Times se ha convertido este 31 de enero de 2018 en tendencia en las redes sociales después de un artículo escrito por Haslam, el redactor jefe, y publicado el pasado domingo 21 de enero en un especial de viajes.

En ‘How to be spanish’, el periodista ridiculiza al extremo en su escrito la sociedad española con varios ejemplos cotidianos, lo que ha provocado la indignación en las redes sociales.

Lo primero, aprender español. Conseguir un bronceado y lograr diferenciar las tapas de los pintxos serían los pasos dos y tres. Pero aún quedaría mucho camino por recorrer, advierte el cronista de The Sunday Times, si el turista británico desea hacerse pasar por “algo que no sea un guiri (sic)”.

El reportaje hace también dos 'recomendaciones' televisivas, Got Talent España y Sábado Deluxe, ambos formatos de Mediaset y en los que participa Jorge Javier Vázquez:

Ya el subtítulo es toda una declaración de intenciones: "Jure como un camionero, beba el tinto frío y termínese siempre la cena".

A continuación, empieza a explicar los 'atajos' para convertirse en español, además de "aprender el idioma":

Haslam recuerda en sus palabras a la mujer que para ser española se ha de llevar abanico: "una herramienta, no un souvenir".

Y aunque al hombre no hace mención, una fotografía de un torero con el capote en la mano parece resolver el look diario del español de a pie, del que por cierto, también es impuntual:

😡I am more than offended. Expect apologies from @dromomaniac and @thesundaytimes for their inaccurate, offensive and not funny pic of a great country. https://t.co/wBD28gS0Sv