El cabreo de Paula Echevarría con los fotógrafos

Allí la esperaban un grupo de fotógrafos, un hecho que ha cabreado a Paula Echevarría (40), quien ha difundido unas imágenes para denunciar el acoso que sufre Daniella debido a la excesiva atención mediática, según recoge Informalia.

"Esto es lo que tiene que vivir mi hija, una niña de 9 años, cuando va al médico... Y cuando va al colegio.. Y cuando va al parque.. Y donde quiera que vaya acompañada por sus padres.. Sí, sus padres son personas 'publicas'", ha escrito Paula en Instagram junto a un vídeo grabado en el que se ve a un grupo de reporteros que la están esperando para fotografiarlas.

Además, la actriz ha reflexionado sobre la ética periodística y la ley del protección del menor: "Sí, sé que es vuestro trabajo.. ¿Pero dónde queda el sentido común? ¿Creéis que es lícito? Porque yo creo que no lo es.. Esto es un reflejo de mi día a día y yo, como persona adulta lo gestiono como puedo y me lo como con patatas y me reservo lo que opino.. ¿Pero ella? ¿Por Qué? ¿Para Qué?".

