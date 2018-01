Ponen a parir a Cecilia Roth por decir que fue violada en Madrid por un periodista español "del que no se acuerda su nombre"

No se lo pierdan. La actriz argentina Cecilia Roth ha asegurado a medios de comunicación argentinos que fue violada por un periodista español en Madrid hace años. ¿Nombre? "Me olvidé de su nombre, ¿podés creer?", ha indicado este martes en antena, y ha insistido en que no recuerda ni su cara. ¡Otra víctima del heteropatriarcado!

Roth, de 61 años, contó por primera vez que fue víctima de abusos. Lo hizo en una entrevista para la radio Metro, donde aclaró que no recuerda el nombre del reportero, ni si este sigue ejerciendo ni otros detalles sobre el supuesto violador, según recoge El País. --La actriz argentina Cecilia Roth asegura que fue violada en Madrid por un periodista español--

"A mí me violaron en Madrid, en una situación que me costó darme cuenta de que era una violación", ha reiterado en el programa de radio Perros de la calle, que conduce el periodista Andy Kusnetzoff, después de confesarlo por primera vez la semana pasada a otra periodista de La Nación. --Cecilia Roth reveló que fue víctima de un abuso sexual--

"Yo estaba en un momento muy malo de mi vida", ha indicado Roth. "Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'vení y charlemos", ha relatado la actriz. "Fuimos a su casa y no es no. Pero parece que no, que a veces no puede ser es sí", ha recordado la actriz, que ha añadido: "Terminé haciendo lo que no quería hacer". La intérprete ha aclarado que el periodista sí sabía lo que estaba haciendo: "No me volvió a llamar, por supuesto".

"Yo no quería, esto no fue una decisión tomada por mí", ha remarcado Roth. "Ahora lo puedo decir", ha explicado la intérprete, que ha destacado que hasta el momento solo lo había hablado en terapia. "Seguramente tenía miedo de que me digan que yo lo había provocado o que si yo no quería, no pasaba. Ahora me siento con la obligación de contarlo", ha defendido.

"Terminé haciendo lo que no quería hacer". ¿Y eso es una violación? ¿Qué deberían decir entonces las mujeres que han sido violadas y secuestradas?

La frivolizacion de Roth ha sido muy criticada en los comentarios a la noticia del periódico de PRISA: