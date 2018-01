'Time' hace justicia: incluye a Puigdemont entre los "fugitivos geopolíticos" más buscados

Ha pasado a la historia como lo que es: un fugitivo de tomo y lomo y un asalta caminos harto peligroso. La prestigiosa revista estadounidense 'Time' ha incluido así al ex presidente de la Generalitat, entre los cinco "fugitivos geopolíticos" más buscados en 2018, en un ranking que comparte con Julian Assange, el turco Fethulá Gulen, el ex primer ministro kosovar Ramush Haradinaj y el georgiano Mijaíl Saakashvili. ( Alfonso Rojo: "Puigdemont no se colará en el Parlament catalán con peluca rubia, minifalda y tetas postizas").

Puigdemont, encabeza el artículo de los cinco huidos que han "captado" la atención internacional, según la revista norteamericana, en la que describen la situación política en Cataluña y recuerdan que el ex president promovió un referéndum en contra de lo que establece la Constitución.

"Ante posibles cargos por rebelión y sedición, Puigdemont huyó a Bruselas y ahí permanece desde entonces",

resume la publicación, que describe la voluntad del líder de JxCat de ser investido en la distancia como la voluntad de "gobernar por Skype, a lo que Madrid dijo no".

‘Time' también explica, según se hace eco 'OkDiario', que el independentismo liderado por Puigdemont desafió una Constitución que, en 1978, contó con el apoyo de "más del 90% de los catalanes" y estableció como "ilegal" que una región declare su independencia de España sin cambiar la Carta Magna.

La publicación concluye que el resultado de las elecciones del 21 de diciembre demuestra que el movimiento independentista se mantiene y apunta que quizá

"un día Madrid se vea obligada a permitir un referéndum legal, esté o no Puigdemont".

Junto a Puigdemont, la revista destaca a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, que permanece recluido desde mediados de 2012 en la Embajada de Ecuador en Reino Unido, en la que se refugió para evitar un potencial traslado a Suecia.

También a Fethulá Gulen, considerado por el Gobierno turco como el ‘cerebro' de la intentona golpista de julio de 2016 y exiliado actualmente en Estados Unidos. Turquía ha reclamado sin éxito su extradición a las autoridades norteamericanas.

Otro de los "más buscados" es el ex primer ministro kosovar Ramush Haradinaj, que fue acusado de orquestar la masacre de serbios durante su etapa al frente del Ejército de Liberación de Kosovo.

Aunque fue absuelto en dos ocasiones por la Justicia internacional por falta de pruebas, Serbia le reclama para juzgarle en sus propios tribunales por los presuntos delitos.

Por último, cierra la lista, Mijaíl Saakashvili, que pasó de ser el rostro de la revolución georgiana de 2003 a un destacado líder de la oposición en Ucrania, donde está acusado de apoyar a grupos armados. Saakashvili logró una simbólica victoria en diciembre de 2017 al escapar de un furgón policial en Kiev, apoyado por un grupo de simpatizantes.

