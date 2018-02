La cena de hamburguesas requemadas de Estremera le sentó de lujo a Junqueras tras los SMS de 'Puchi'

La pillada a Carles Puigdemont con los mensajes de capitulación enviados a un indiscreto Toni Comín, su exconsejero de Sanidad, inunda este 1 de febrero de 2018 las tribunas y editoriales de la prensa de papel. Aún así hay discursos que insisten en que el separatismo es capaz de rehacerse de este y otro varapalo mayor.

Bieito Rubido, en ABC, tacha a Puigdemont de indiscreto y que al final su fácil verborrea le ha traicionado:

El editorial de ABC considera que ya no hay punto de retorno en la mascarada de Puigdemont:

El hartazgo de un juego suicida ha llegado a un punto de no retorno y la exigencia democrática es la conformación de un gobierno legal a manos de un presidente legítimo. Puigdemont no lo es, ni lo será. Su estado de ánimo personal, después de todo lo ocurrido, es lo de menos. Su futuro pasa por someterse al TS y por defenderse de una acusación de rebelión. Mientras mantenga como rehenes de su maltrecha figura a los partidos independentistas, y a todos los catalanes, no será posible construir nada útil en Cataluña.

Ignacio Camacho cree que en ERC están que dan saltos de alegría con el resbalón de Puigdemont:

Isabel San Sebastián es muy clara a la hora de detallar los motivos del ‘apuñalamiento' político a Puigdemont:

Luis Ventoso celebra la rendición de Puigdemont, pero considera que aún no hay que fiarse:

No han ganado (al menos esta vez) y me alegra poder decir que aunque al principio remoloneó demasiado, el que nunca hace nada, Mariano, con toda su aparente pachorra les ha dado un repaso. Quien no lo crea, puede revisar qué tal les va a Junqueras (preso), Puigdemont (desquiciado y rendido) y Mas (al borde del embargo y con un horizonte penal). Pero no cabe relajarse por haber ganado la primera eliminatoria. Cataluña volará a largo plazo si no se acomete lo que nadie se atreve a hacer y que demandan la mayoría de los españoles: reforzar el Estado y cambiar la educación. Y ahí uno no quiere «líos» (Rajoy), otro no se lo cree (Sánchez) y al tercero le queda mucha mili todavía para estar a la altura de la tarea (Rivera).