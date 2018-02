'Puchi Napoleón' tiene difícil convencer a otros de su sacrificio mientras se retira a su casoplón de Waterloo

La 'retirada' de Puigdemont sigue siendo el tema que más ocupa y preocupa a los articulistas y editorialistas de la prensa de papel este 2 de febrero de 2018. Todos dan por amortizado a un expresidente que, mientras exige sacrificios a los demás, él está viviendo a todo lujo en Bélgica, ahora en un casoplón de Waterloo.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, vaticina que al final en Cataluña volverá todo a la 'normalidad' vivida en los últimos años, es decir que el golpismo pueda seguir campando a sus anchas:

El editorial de El Mundo destaca que a los políticos catalanes sólo les quedan los opciones, o buscar un candidato limpio a la Generalitat o seguir con el circo en sesión continua:

Santiago González celebra la decisión del Gobierno de Rajoy de recurrir al Constitucional y asevera que gracias a una insistencia no compartida por muchos sectores ahora Puigdemont está atrapado y con remotas opciones de poder ser presidente...pero de su comunidad de vecinos:

Raúl Del Pozo está convencido de que no existe un ‘Plan Moncloa' para llegar a acuerdos con el separatismo:

Al descubrir su sombrío futuro, algunos quieren volver a su proverbial pactismo, cuando ya es tarde. Van a ser inhabilitados antes de abril; por ahora, no hay tal plan Moncloa para sacarlos de prisión. La institución del indulto es tan antigua como el delito, fue una prerrogativa de los monarcas. El gran Juan Carlos I firmó la primera medida de gracia de la Transición cuando fue proclamado Rey; afectó a más de 12.000 ciudadanos. Tras promulgarse la Constitución del 78 quedaron prohibidos los indultos en cuadrilla.

El editorial de ABC avisa de que el independentismo no va a desaparecer únicamente poniendo en su sitio a los responsables:

El Estado en general y el Gobierno en particular tienen la obligación moral de impedir en la nueva etapa que se abra que lo ocurrido con la educación en los últimos lustros siga produciéndose. Lo mismo resulta imperativo para los medios públicos de comunicación. La superación de una crisis tan severa no puede basarse en una solución provisional a una simple legislatura vista porque son precisas luces largas. El independentismo no se desactiva solo inhabilitando a los responsables que hayan delinquido, ni la semilla del «odio a lo español» será fácil de erradicar. Tras Puigdemont, queda ahora todo el trabajo por hacer.