Losantos despelleja a Iglesias y deja al descubierto su tara más repugnante y antipatriótica

Federico Jiménez Losantos está en plena promoción de 'Memoria del comunismo. De Lenin a Podemos'. Este 3 de febrero de 2018 concede una amplia entrevista en El Mundo donde desmonta una a una todas las mentiras de los comunistas y deja bien claro, para quienes aún no lo sepan, qué se esconde detrás de Pablo Iglesias, el líder de Podemos.

Explica Losantos cómo funciona el mecanismo mental del comunismo:

Lenin ha muerto, Münzenberg no. Su técnica es genial: nunca digas que eres comunista, di que estás con los pobres. Lo que dice Pablo Iglesias: "Yo lo único que quiero es que los niños no tengan que buscar la comida en los contenedores de los hoteles de cinco estrellas". Puro comunismo. Münzenberg se entiende muy bien con Lenin, cuya mente proyecta en los demás lo que les quiere hacer. Lenin acusa a la Iglesia de querer cargarse el comunismo... cuando es el comunismo el que quiere cargarse a la Iglesia; Lenin dice que los socialistas quieren acabar con los bolcheviques... cuando son los bolcheviques los que quieren acabar con los socialistas. Ese mecanismo de proyección consiste en poner al otro a la defensiva y forzarle a elegir entre darte la razón, en cuyo caso queda desactivado, o bien llevarte la contraria, en cuyo caso tiene que asumir que es una basura fascista y capitalista, mientras tú quedas como único depositario del bien.

El de esRadio recuerda que el comunismo sólo puede volver a la vida si antes se logra que se olviden sus atrocidades y cree que en España eso ha sucedido:

Bueno, se ha borrado desde el momento en que cinco millones de personas votan a Podemos, que es el comunismo más rancio desde Bullejos. El comunismo que yo conocí era el de la reconciliación nacional, el que pedía superar la Guerra Civil porque fue una tragedia entre hermanos. El PCE condenó la invasión de Praga; Pablo Iglesias felicita a Maduro por las masacres en Caracas. Y sin embargo lo han votado cinco millones, cuando el comunismo en España nunca ha pasado de los dos millones. Claro, no saben que es comunismo porque Iglesias es un embaucador televisivo. Lenin es el primero que entiende que el periódico es el verdadero partido: la propaganda. Iglesias es un muy buen vendedor de humo; ahora está en baja forma, pero al principio iba por las teles diciendo con aparente buena intención cosas muy gordas que a la gente le gustaba oír. Era como un videojuego. El problema es que el comunismo arruina y mata de verdad.

Y asegura que si Iglesias se hubiese envuelto en la bandera de España, 'Pablenin' estaría pisando moqueta en La Moncloa:

Si hace dos años, en lugar de unirse al separatismo, saca la bandera de España, hoy está en el poder. Y no nos lo quitamos ya de encima. Si la izquierda española no vuelve a ser española, nunca mandará. En los últimos meses hemos visto que España es mucha España. Iglesias no es tonto, pero tampoco lo suficientemente listo como para poner la inteligencia por encima de sus sentimientos. Él se da cuenta de que le convendría defender España, pero le repugna. Tiene esa tara. Y un tío que odia España lo mejor es que se vaya a Cuba. O con Echeminga a Rosario. Acabará