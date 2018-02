'Toisonazo' en toda la boca de Alfonso Ussía al paleto de Podemos con recadito de propina al padre de 'Black Espinar'

Alfonso Ussía deja retratado en toda su podredumbre a Pablo Iglesias y a la patulea podemita por haber demostrado un más que preocupante nivel de ignorancia en relación al Toisón impuesto por el Rey Felipe VI a su primogénita, la Infanta Leonor.

El artículo que escribe este 3 de febrero de 2018 en La Razón hunde por completo el prestigio del líder de Podemos al que, como dice Ussía, ha quedado como un perfecto "paleto". Arranca así:

Ahora lo entiendo todo. Paseaba por la Gran Vía cuando sorprendí al Rey abandonando una joyería con un gran paquete bajo el brazo. No tenía intención de contarlo, pero las últimas palabras del culto dirigente comunista Pablo Iglesias, me obligan a la indiscreción. Al verse sorprendido, el Rey, antes de subir a un taxi, me lo confesó: No digas nada, pero le acabo de comprar a mi hija Leonor un Toisón de Oro. Por abonarlo en efectivo me han descontado el 10 por ciento. De 50.000 euros a 45.000, que no es mala rebaja. La joyería en la que compró el Rey el Toisón de Oro lo dejaba claro en su oferta. Especializada en joyas, relojes y toisones de oro.