A Pedrojota se lo llevan los demonios con la entrevista de El Mundo a Felipe González

Conociendo el ego del personaje, este 4 de febrero de 2018, pese al frío generalizado que azota a España, el que tiene que estar más caliente que un mono amazónico es Pedrojota Ramírez.

El director de El Español ha tenido que ponerse como el bicho del pantano cuando ha visto que el periódico El Mundo, del que fue casi 25 años su capitán, le ha hecho una larga entrevista al expresidente del Gobierno Felipe González Márquez.

Y peor aún ha debido de sentarle que el diario de Unidad Editorial haga un editorial en el que se congratula por haber podido entrevistar al político socialista. Sabido es que Pedrojota y González nunca mantuvieron una relación precisamente cordial y en poco más de tres años desde la salida del periodista riojano de la dirección de El Mundo, ahora el expresidente disfruta de una amplia entrevista en ese medio.

El editorial que le dedica el rotativo, sin necesidad de citar a Pedrojota, denota una crítica encubierta hacia su exdirector:

Pero no serán pocos los lectores que se sorprenderán hoy al ver impresa la primera entrevista que el ex presidente nos ha concedido en las casi tres décadas de vida de EL MUNDO. Porque de sobra son conocidos los desencuentros de González con nuestro diario. Todo como consecuencia de que, en el ejercicio de fiscalizar al poder, obligación prioritaria de la prensa libre, cumplimos un papel clave al destapar asuntos de extraordinaria relevancia para nuestra democracia que afectaron a lo Gobiernos de quien fuera máximo líder del PSOE. Entre ellos, todo lo relacionado con el terrorismo de Estado contra ETA, o graves casos de corrupción.

El Mundo habla de que por fin se acaba con una anomalía informativa:

La solvencia de nuestra labor periodística está ahí. Pero un periódico como éste nunca renuncia a ofrecer a sus lectores las opiniones y revelaciones de todos aquéllos que marcan la agenda informativa y que tienen una voz relevante que suscita interés general. De hecho, nuestros esfuerzos en el pasado por intentar entrevistar a Felipe González, como no podía haber sido de otra forma, han sido muchos. De ahí que nos congratulemos de que este domingo se ponga fin a la anomalía que representaba el hecho de que alguien como el ex presidente siguiera sin hablar en exclusiva para este diario, con seguridad el único político español de primera línea que no lo había hecho nunca en estos 29 años.