Brutal alegato de San Sebastián contra el feminismo fetén: "A estas alturas de mi vida voy a descubrir que soy una machista repugnante"

"A estas alturas de mi vida voy a descubrir que soy una machista repugnante", afirma este 5 de febrero de 2018 en ABC Isabel San Sebastián en todo un alegato contra el feminismo fetén, de salón en una columna titulada 'Feminismo 3.0'.

La hipocresía de dejar sin trabajo a las chicas de Fórmula Uno, (por su bien, faltaría más), permite a la periodista hacer una inteligente reflexión sobre la posverdad y el postureo feminista, que al igual que el Islam hace invisible a la mujer.

San Sebastián se siente "una renegada de mi «género». Una traidora. Siempre pensé que ser feminista consistía en defender, de palabra y sobre todo de obra, la igualdad de oportunidades, derechos, obligaciones y responsabilidades entre las personas, independientemente de su sexo".

Le molesta que la cruzada contra el piropo, el feminismo de piel sensible:

El feminismo fetén, el oficial en este siglo XXI, exige de mí que me ofenda si un varón tiene el descaro de decirme una cosa bonita al verme pasar por la calle. No una ordinariez ni una obscenidad, no; un piropo. Se me pide que abrace la causa del aborto indiscriminado, la barra libre para terminar con la vida de los no nacidos, en nombre de «los derechos reproductivos de la mujer».

Ni que decir tiene que he de respaldar sin fisuras la discriminación, por rechazable que me resulte el concepto, siempre que a esa palabra siga el adjetivo «positiva». Estoy llamada a secundar una huelga convocada el próximo 8 de marzo para «protestar contra el feminicidio, la deshumanización y desjerarquización de las mujeres» (sic).