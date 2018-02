La prisión permanente revisable está estos días de rabiosa actualidad España porque Podemos, Partido Socialista y sorprendentemente Ciudadanos, quieren atacar al gobierno derogando una ley que apenas tiene dos años en vigor. El Gobierno Rajoy propone ampliar los delitos penados con prisión permanente revisable.

Todo se resume al final a un asunto electoralista, pero el Partido Popular no está dispuesto a entregar la cuchara y va a seguir peleando contra este ataque de la izquierda, acompañando además a Juan Carlos Quer, el padre de la maltrecha Diana Quer que mantiene una cruzada al respecto. El padre de Diana Quer pone en su sitio a Pablo Iglesias por su última basura dialéctica en contra de la prisión permanente.

Un delicado asunto en el que acierta con rotundidad el periodista José María Carrascal este lunes 5 de febrero de 2018 en el diario ABC, bajo título 'O Permanente o Revisable', en el que acusa a la izquierda española de estar del lado de los delincuentes:

¿De dónde viene tal atracción de la izquierda por los delincuentes, que le hace preferirlos a sus víctimas? Lo fácil sería atribuirlo a concomitancias, pero no, son razones políticas: para ella, son víctimas del capitalismo, de la pobreza, de la desigualdad de clases. Por eso hay que compadecerles y darles toda clase de facilidades para reinsertarse. Lo que es totalmente falso. El delincuente reiterativo, no ocasional, no es una víctima de la sociedad sino un enemigo de ella.