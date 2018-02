Soraya, ¿qué le has hecho a tus amigos de El País? "La foto de Rajoy con familias de niñas asesinadas es una obscenidad"

Variaditas vienen las tribunas de la prensa de papel este 7 de febrero de 2018. Desde la inevitable cuestión catalana, pasando por el ataque de El País a Mariano Rajoy por hacerse la foto con las familias de las menores asesinadas o el palo a Pedro Sánchez por parte del director de ABC por resucitar el guerracivilismo.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, sacude a todo bicho viviente separatista, desde la golpista TV3 a ese bufón que hace las veces de futbolista llamado Gerard Piqué:

Santiago González recuerda que la ‘valentía' de los presentadores de la TV3 se esfuma cuando tienen que indagar en el pasado de Llach, Rovira o Puigdemont:

No hay en la videoteca de ese engendro preguntas de este pájaro a Lluís Llach sobre sus abuelos requetés, ni su militancia en los Cruzados de Cristo Rey. Ni a ‘Puchimón' sobre el abuelo que desertó de las filas republicanas para pasarse al franquismo, historia que contó en El Mundo Leyre Iglesias; ni sobre el abuelo de Marta Rovira, que fue alcalde franquista, él sí, franquista, de Sant Pere de Torelló.

Carmen Rigalt piensa que la postura de García Margallo de pedir el indulto para gente como el exvicepresidente Oriol Junqueras responde más a una pataleta:

Días atrás, Margallo se mostró partidario del indulto para los encarcelados y lo dijo en público (todo lo público que puede ser el domicilio del conde de Godó, Grande de España, una casa que antes perteneció al conde de Torroella de Montgrí, otro Grande de España). A lo mejor su postura en pro del indulto no es consecuencia de un cambio (legítimo) de ideas, sino de la rabia hacia Moncloa por haber sido desalojado del Ministerio de Exteriores.

Bieito Rubido, en ABC, le mete un buen palo a Pedro Sánchez y a su mujer de confianza, Margarita Robles, por empeñarse en resucitar el guerracivilismo:

Complicado lo tiene España con políticos tan poco imaginativos y contumaces. Como España no tiene problemas de paro, pensiones, demografía, territoriales, educativos, de justicia y la larga panoplia que amarga cada día al ciudadano normal, va el PSOE y, tras más de 80 años, nos trae la Guerra Civil. Gracias. Es por lo que clamamos todos. Nuestro futuro en las mejores manos, los molinos del porvenir a la espera de la energía ya pasada.

Ignacio Camacho suscribe las palabras de un consultor político sobre la última encuesta del CIS:

La del CIS es muy útil por su amplio campo, que otorga bastante verosimilitud a los datos secundarios; la proyección de voto, aunque sea lo que a políticos y periodistas os pone cachondos, va cocinada, como todas, con su propio método. Como tendencia me cuadra en conjunto, pero yo no iría más allá; suena tópico pero es sólo la foto del momento. No sólo puede cambiar: es seguro que va a hacerlo.