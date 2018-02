Sánchez, ya que te las das de feminista, ¿cómo es que tus fieles ayudantes lucen una poblada barba?

Miscelánea este 8 de febrero de 2018 en las tribunas de opinión de la prensa de papel. Desde los desencuentros entre el PP y Ciudadanos, a las ocurrencias feministas de Pedro Sánchez con tal de torpedear la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo o el último 'invento' del separatismo catalán para convertir a Puigdemont en presidente de Cataluña, aunque sea de forma simbólica.

Jaime González, en ABC, entiende que Rivera es el sucesor claro de Rajoy en el centro-derecha español, pero asegura a la vez que el de Pontevedra aún tiene batalla que ofrecer:

Rajoy es un junco, uno de esos púgiles que no te tumban de un golpe, pero que practican como nadie la estrategia del desgaste. Y Rivera no es un aprendiz, sino un serio candidato al que solo le recomendaría que no planteara la batalla en términos de pasado-futuro. Sería un error de principiante.