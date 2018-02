Flema gallega de Rajoy para explicar ante ABC por qué su partido demandó al periódico: "Tampoco hay que tomárselo mal; estas cosas pasan"

Bieito Rubido, director de ABC, y Mariano Rajoy, se han visto las caras después de la polémica denuncia que el PP interpuso al diario de Vocento por una entrevista a Inés Arrimadas en la jornada de reflexión.

El director del periódico monárquico ha tenido oportunidad de ajustar cuentas con el presidente de gobierno tras kafkiana decisión del partido conservador, que entendió que ABC vulneraba la prohibición de publicar 'propaganda electoral' en la víspera del 21D.

Rajoy ha sido el invitado del Foro ABC-Deloitte de este 8 de febrero de 2018 donde ha abordado la actualidad política desde el Casino de Madrid.

En el bloque del tema catalán, Rubido, en su papel de moderador, no pasó por alto la oportunidad de preguntarle a Rajoy por tan controvertido hecho, que distanció a populares y directivos del rotativo hasta el punto que el ABC le dedicó uno de los editoriales más duros que se recuerdan--'ABC' despide 2017 con un tremebundo editorial contra un PP que sigue por uvas--.

La respuesta de Rajoy fue digna de su estilo al que ya nos tiene demasiado acostumbrados. No tiene desperdicio--ABC se venga del PP con una demoledora encuesta que dispara a Rivera y hunde al impasible Rajoy--:

"Tampoco hay que tomárselo mal. Esas cosas pasan y se olvidan".

"NO SE INTERVINO TV3 PORQUE NO LO APROBÓ EL SENADO"

Una de los aspectos que más se pusieron en tela de juicio al Ejecutivo cuando se aplicó el 155 en Cataluña tras la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) por parte del Gobierno de Puigdemont fue por qué se excluyó a la televisión autonómica catalana de dicha decisión, lo que permitió que el independentismo siguiera contando con ese órgano de expresión y propaganda para su causa.

El presidente Rajoy aseguró que:

No se tomaron decisiones en TV3 porque no lo aprobó el Senado. De la Hacienda catalana, la seguridad, las oficinas (o embajadas como las llamaron algunos) y la TV3 conseguí 3 objetivos de aquellos 4. Solo uno no lo pude conseguir. Eso demuestra que el Gobierno no lo puede todo.