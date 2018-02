Alfonso Ussía despelleja a la 'portacoz' podemita Montero por su rebuzno parlamentario

Den casi por hecho de que le van a caer hostias como panes por el artículo, pero Alfonso Ussía, que tiene más conchas que un galápago, no va a escribir para que los zarrapastrosos podemitas le aplaudan.

Y claro, a un defensor de nuestro rico idioma castellano le ha sentado como una patada en salva sea la parte el destrozo lingüístico que tuvo a mal cometer la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, con esa superficialidad del 'portavozas'.

El periodista de La Razón se marca este 10 de febrero de 2018 un artículo que es digno de ser guardado como pieza de coleccionista:

Asegura Ussía que:

Esta bella mujer, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, habría hecho feliz a Wenceslao Fernández-Florez y sería protagonista de sus 'Acotaciones de un Oyente'. Y a Luis Carandell, cronista parlamentario de la Transición y autor de su divertido 'El Show de Sus Señorías'. -A su señoría, señor Cánovas, le sobran ínsulas-, le afeó un parlamentario. -No me sobra ínsula alguna porque no tengo islas. Si acaso, me sobran ínfulas, así que deje de rebuznar-. Y le hizo caso. Una portavoz parlamentaria está obligada a distinguir entre un morfema y un lexema. Portavoz es una palabra compuesta a partir de dos lexemas. Y curiosamente, el segundo lexema, 'voz' ya es femenino. La voz, las voces. El albornoz es masculino, como el arroz. Pero nadie acude a la playa con albornozas, ni solicita para comer un plato de arroza. La coz es voz femenina, como la hoz, términos muy cercanos a la sensibilidad de la señora Montero. Pero dotar, por burricie progre, a una palabra de un doble femenino supone una extralimitación asnal de la paridad.