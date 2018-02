Antonio Burgos se parte la caja con la 'portacoz Montera' y le concede el Guinness de las Grandes Gilipolleces

Ha dado mucho juego la portavoz podemita en el Congreso de los Diputados con su idea de feminizar el vocablo que define su actual cometido. Este 11 de febrero de 2018 le vuelven a dar sopas con ondas en las tribunas de la prensa de papel y hay hasta quien considera que la señora Montero tiene algún que otro problema neuronal.

Antonio Burgos, en ABC, le mete un buen repaso a Irene Montero por su ocurrencia 'portacocil'

Como la Real Academia Española traga y acepta que a su Diccionario le hagan cuantas revisiones políticamente correctas tengan por conveniente, habrá que defender nuestra Lengua diciendo que no es un idioma, sino un toro bravo, o un león, o un tigre, o algo así. Lo digo por el maltrato. En esta España tan celosa con el maltrato animal, que en muchos ayuntamientos ya no dejan que los leones, los tigres o los elefantes amaestrados actúen en los circos, pueden impunemente arremeter contra un bien de nuestro intangible patrimonio cultural cual es la lengua, y deformarla, y dejarla irreconocible, que no te pasa nada. Al revés, tienes tus cinco minutos de gloria muy bien despachados y el aplauso de toda la progresía y de los que viven de la mamandurria y del mangazo de dinero público en forma de escaño, y no lo digo de coña. Lo digo por la portacoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, que ha superado a Carmen Romero y a Bibiana Aído en el maltrato a nuestra lengua y va camino del Libro Guinness de las Grandes Gilipolleces Españolas.