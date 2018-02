Las hordas radicales de Twitter insultan a Javier Marías por escribir que también se dan casos de mujeres que mienten sobre el acoso

Javier Marías se está convirtiendo, aún sin proponérselo, en todo un experto en amargarle el domingo a muchos pseudofeministas que rabian su mala leche posteriormente en las redes sociales--Javier Marías da en el clavo y donde más duele a las feministas radicales--.

Los artículos de Marías en El País Semanal suelen ser objeto de controvertido debate durante la jornada dominical y es ya un hecho habitual que las hordas más radicales de Twitter dediquen cualquier tipo de calificativos peyorativos a las opiniones del escritor y académico.

Su reflexión de este domingo 11 de febrero de 2018 ('Ojo con la barra libre') sobre, entre otras cosas, el movimiento 'MeToo' y el intento de muchos de convertir cualquier denuncia proveniente de una mujer contra un hombre en algo cierto sin juicio ni verificación anterior, encontró, sin embargo, el aplauso de otros ilustres escritores como Arturo Pérez-Reverte, que lo calificó de "valiente".

Otros colegas de profesión, como la escritor Lucía Etxebarría, no estaba para nada de acuerdo:

Marías resumió su opinión en la siguiente idea: dar crédito a las víctimas por el hecho de presentarse como tales es abrir la puerta a la venganzas, las calumnias y los ajustes de cuentas. Y lo explicaba así, aunque sus enemigos y 'odiadores' en las redes no es que precisen de muchas explicaciones para verter sobre él todas sus iras:

Y añade:

La justificación de estas condenas express es que las víctimas no pueden aportar pruebas de lo que sostienen, porque casi siempre estaban solas con el criminal cuando tuvieron lugar la violación o el abuso y no hay testigos. Es verdad, pero eso (los delincuentes ya procuran que no los haya) les ha sucedido a todas las víctimas, a las de todos los crímenes, y por eso muchos han quedado impunes. Mala suerte.

Y finaliza:

Las reacciones críticas a su opinión eran furibundas y algunas daban auténtico pavor solo con leerlas. Al frente de las mismas se situó Ana Pardo de Vera, directora de 'Público Today':

Javier Marías ha vuelto a ser durísimo contra quienes hacen de España un país de trabajadores pobres y de periódicos subvencionados por gobiernos corruptos. Que no, que es coña. Sigue encabezonado con el feminismo. Encabezonado en no entenderlo, quiero decir.

Javier Marías parece que está escocido con las mujeres. No me extraña, con esa cara demacrada y ese alma avinagrada no creo que haya tenido mucho éxito con ellas... al menos no por su forma de ser... supongo que de ahí su inquina hacia la mujeres... pic.twitter.com/a5zT3GiGTq