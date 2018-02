Luis Ventoso le sacude estopa de la buena al cobarde Méndez de Vigo por no defender enérgicamente el castellano en Cataluña

Se ha convertido en el tema de la semana y, posiblemente, de los próximos días (al menos hasta que el controvertido y prófugo Puigdemont decida desbloquear el panorama político en Cataluña renunciando al imposible de ser presidente). La defensa del castellano en esa autonomía, especialmente en el ámbito educativo, sigue preocupando este 17 de febrero de 2018 a editorialistas y columnistas de la prensa de papel que exigen al Gobierno contundencia.

Ignacio Camacho, en ABC, asegura que el Estado no puede convertir en una extravagancia el hecho de querer estudiar en castellano en tu propio país:

Ésa es la razón por la que el Estado ha de ganar esta batalla, que no es simbólica sino de vital importancia. Si no prevalece la Constitución en el ámbito lingüístico tampoco lo hará en ninguna otra escala, y la media sociedad no separatista será derrotada, aherrojada en un gueto culturalmente marginado, excluida y confinada. Si se permite el incumplimiento de las normas y de las sentencias judiciales, la nación democrática, la nación de ciudadanos libres e iguales, habrá renunciado a defender literalmente su propia palabra. Y habrá convertido en una extravagancia la aspiración de estudiar español -o en español- en una parte de España.