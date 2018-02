Sánchez, ya sólo te falta la coleta para volver a ser un podemita más

El PSOE se 'podemiza'. Pedro Sánchez ha conseguido el control absoluto del partido y en editoriales y tribunas de papel de este 18 de febrero de 2018 ya se teme que la formación de Ferraz vuelva a ser un Podemos bis.

Ignacio Camacho, en ABC, cuenta como Pedro Sánchez ha podemizado el PSOE hasta extremos caudillistas y podemitas:

Sánchez es un hombre de propósitos fijos. Prometió que liquidaría al 'viejo PSOE' y lo ha cumplido. En su lugar ha alumbrado una organización de carácter cesarista, impregnada de caudillismo; favorecido por los errores estratégicos de Pablo Iglesias, que se ha autoeliminado como adversario con peligro, le ha copiado el modelo de liderazgo vertical a Podemos para establecer una hegemonía autoritaria a su estilo. Lo que no ha perdonado es el ajuste de cuentas con sus críticos. Ni una concesión, ni un pacto, ni un gesto de generosidad: ay de los vencidos.

El editorial de ABC destaca como Sánchez se ha pulido de un plumazo a sus críticos:

El nuevo PSOE es una coalición de su máximo dirigente con la militancia, movilizada con ese permanente espíritu de revancha de la izquierda socialista contra el Partido Popular, inoculado por Rodríguez Zapatero. De aquellos «barones críticos» que echaron a Pedro Sánchez para evitar la deriva extremista del partido ya no queda nada, porque han demostrado no ser mejores bazas que su secretario general como alternativas a liderar la izquierda constitucional que necesita España. No han dado un paso atrás, sino que Pedro Sánchez les ha pasado por encima.