Tertsch retrata la Alemania de los refugiados: "Ya no se ven mujeres solas por la noche en el metro o en trenes"

Si algo distingue a Hermann Tertsch es que se atreve a hablar de lo que otros callan. Ningún otro columnista retrata el avance del islamismo de la mano de los refugiados como el ex editorialista de El País. Este 20 de febrero de 2018 titula 'Historia alemana de dos musulmanes' su columna en ABC.

Tertsch cuenta cómo los medios alemanes y en especial la izquierda radical han boicoteado una manifestación de mil mujeres alemanas contra la violencia sexual y por una mayor seguridad.

"Ya no se ven mujeres solas por la noche en el metro o en trenes. Hasta en pueblos en los que no se cerraban las casas ya no están cómodas las mujeres si han de salir después de anochecer. Los medios apenas hablan de ello. Salvo si no hay más remedio en algún suceso concreto, no dicen que los agresores son extranjeros. Y lo son en su inmensa mayoría. Mucho menos informan si son, como muchas veces son, refugiados llegados después de que Angela Merkel abriera las fronteras en septiembre de 2015". La manifestación sumaba algo más de mil mujeres cuando le salieron al paso decenas de jóvenes con atuendos negros de la «antifa» de extrema izquierda. Acompañados por unos políticos, dirigentes de Los Verdes y de Die Linke, para sabotear la manifestación de «mujeres fascistas».

BREAKING: Women protesting against alleged migrant rapes just crashed the Berlin International Film Festival, bringing huge banner on stage.



Their banner reads "The women whose voices were lost"



They are part of the #120db movement and call themselves "The Daughters of Europa" pic.twitter.com/VDYGuKBle7