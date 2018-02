Luis Ventoso se parte la caja con la fuga de Anna Gabriel: "Ya hemos descubierto para qué ha servido el procés, para cambiarse de peinado"

La fuga y 'exilio' de Anna Gabriel o el varapalo del Tribunal Constitucional a la llamada 'Ley Wert' para que el castellano no fuese marginado en Cataluña son las dos cuestiones que este 21 de febrero de 2018 vertebran las tribunas y editoriales de la prensa de papel.

El País afea a PP y Ciudadanos que hayan tratado de sacar rédito de la letra del himno de España que cantó el 18 de febrero de 2018 Marta Sánchez en su concierto en el Teatro de La Zarzuela (Madrid):

El afán de aprovecharse de la iniciativa de la cantante Marta Sánchez de ponerle letra al himno para sacarle rédito político es un gesto de lamentable oportunismo. No porque no se pueda discutir. Es que no toca ahora espolear los reclamos emocionales cuando lo que hacen falta son políticas que restituyan los puentes rotos con parte de Cataluña.