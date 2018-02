Luis Ventoso sobre la polémica de ARCO: "Es un disparate financiar con dinero público boberías, pero Ifema patinó retirando la obra"

Sigue la polémica con ARCO y la obra de Santiago Sierra, 'Presos Políticos'. El debate, eso sí, se ha trasladado a si fue o no oportuno retirar la pieza fotográfica. Este 23 de febrero de 2018 son muchos los que creen que el cuadro, una vez expuesto, nunca debió de descolgarse porque, al final, lo que se le ha hecho es el juego al artista y, de propina, a la galerista.

Bieito Rubido, en su billete de ABC, recuerda como los que ahora van de defensores de la libertad de expresión ahuecaron el ala en otros casos similares e incluso sin la gravedad o el impacto de la obra de marras de ARCO:

Es curioso cómo se levantó ayer la progresía. No así cuando Colau retiró un magnífico cartel de Dalí en una promoción taurina o cuando Carmena prohibió el autobús de Hazte oír. Claro que entre defender la dignidad de un toro y la de una embarazada...

Jaime González se hace una pregunta pertinente:

Por qué, en defensa de la dignidad de las víctimas, pueden retirarse todos los símbolos y monumentos artísticos públicos que ensalzaban al régimen franquista, pero no puede retirarse de un espacio público una obra que ensalza a veinticuatro delincuentes convictos o inmersos en gravísimos procesos penales denigrando la dignidad de las víctimas de ETA y de la violencia machista. A ver, ¿por qué?

David Gistau, en cambio, considera que alabar la censura de la obra expuesta en ARCO es sumamente peligroso y un arma de doble filo:

Desde que esta fugaz polémica estalló, me sorprende haber visto a periodistas razonar a favor de la censura y exigir respeto. Me sorprende porque la defensa de los valores y de los topicazos expuestos en este artículo será siempre, para un periodista, un acto de apuntalamiento de su propia supervivencia. El periodista que justifique la censura no tendrá derecho a la queja el día que se la apliquen a él en nombre del respeto, o del buen gusto, o de la obligatoria de las verdades oficiales. Recuerde el periodista que también a él le pueden descolgar los cuadros: basta con que conceda ese poder a quien anhela hacerlo.