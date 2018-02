El Mundo le aplica a la frívola e incompetente Ada Colau una tarifa plana de estacazos por su nuevo feo al Mobile World Congress

El Mobile World Congress de Barcelona, que arrancará dentro de unas horas en este 25 de febrero de 2018 con el nuevo feo de Ada Colau, alcaldesa de la Ciudad Condal, los cambios estéticos de Anna Gabriel o el himno 'ideado' por Marta Sánchez son las cuestiones que ocupan principalmente en la prensa de papel.

El editorial de El Mundo golpea a Ada Colau por su empeño en dar la nota cada vez que tiene que afrontar la cita anual del congreso mundial de telefonía móvil:

Antonio Burgos, en ABC, se parte la caja con la ‘habilidad' de los suizos para transformar a Anna Gabriel:

Luis del Val habla de las contradicciones de Anna Gabriel:

Quien era partidaria de organizar la educación de los hijos en comuna, sin los padres, para que crecieran en la igualdad, se marcha al país donde tienen su sede los colegios más caros, más distinguidos y más exclusivos, resulta paradójico. Y no sólo eso, sino que, en Suiza, existen exquisitos colegios, solo para señoritas de 13 a 18 años, que hacen ascos no solo a la igualdad, sino a la coeducación. Sería el colmo de la paradoja que la profesora, al parecer en busca de trabajo docente, fuera a parar a uno de esos elegantes centros.

Jon Juaristi le recuerda a Marta Sánchez que su patriotismo no deja de ser algo impostado:

Sobra decir que Marta Sánchez, como todo español, está en su derecho de utilizar la melodía del himno nacional para una de sus canciones. De ahí a promover esta como candidata a versión oficial del himno hay un trecho que, a mi juicio, no debería recorrer. La letra es demasiado tópica, idiosincrásica y delicuescente. Pero, por lo que respecta al reconocimiento de la hondura de su amor a España, Marta Sánchez puede estar tranquila. Yo mismo me he conmovido hasta las lágrimas ante la desolada evocación de sus tres años de atroz sufrimiento en Miami, apurando hasta las heces los amargos daiquiris del exilio.