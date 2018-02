El descacharrante consejo de Alfonso Ussía a Irene Montero para darse una plácida ducha y dejar de decir majaderías

El zasca ha debido de escucharse hasta en Sebastopol. Irene Montero, la podemita que el 22 de febrero de 2018 ilustraba al personal con sus problemas de tiempo para, por ejemplo, poder darse una ducha o tener entre sus manos un libro, se ha llevado un buen estacazo de Alfonso Ussía.

Este 25 de febrero de 2018, en el diario La Razón, le daba el insigne periodista unos consejos esenciales a la de Podemos para que racionalice mejor su tiempo:

Ante el ignominioso y destestable espectáculo que nos ofrece el separatismo catalán, es muy de agradecer la cadena de majaderías que nos está regalando la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero. Ahora resulta que las mujeres no leen y no se duchan porque no tienen tiempo para hacerlo. Ha llamado guarras e ignorantes a las mujeres y el femininismo profesional no ha abierto la boca.

Detalla Ussía que:

La denuncia es altamente sospechosa. Quizá sean las mujeres del entorno de Irene Montero las que no se duchan y no leen. Ella aparenta higiene personal, como Rita Maestre, que me figuro habrá llamado a la Montero para quejarse. -Oye tía, que no es así, tía, y lo sabes, que tiempo tienen, tía, pero si no se duchan es porque son así, tía, y tenemos que respetarlas, tía-; -Tienes razón, tía, quizá me he pasado un poco, tía-. Respecto a la lectura, no me aventuro ni con Rita ni con Irene, especialmente con la segunda.