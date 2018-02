Ussía despelleja a Verstrynge contando un secreto bestial que le desacreditará ante Podemos

Alfonso Ussía cuenta este 28 de febrero de 2018 una historia poco conocida de Jorge Verstrynge. El podemita y anticapitalista de ahora, el mismo que le tiene ‘gato' a los bancos, resulta que por finales de los años 80 quiso que Mario Conde, el entonces financiero que empezaba a despuntar, le respaldase un proyecto político que tenía en mente:

Jorge Verstrynge , que ya no sabe cómo llamar la atención, ha asegurado en el programa de Ferreras de La Sexta que Cataluña está como Polonia cuando fue ocupada por los nazis. Este personaje es curioso. De nazis sabe mucho, porque lo fue. Evolucionó y engatusó a Fraga Iribarne, que se dejaba engatusar por personas rarísimas. Y se convirtió en la sombra del fundador de Alianza Popular. Fue candidato al Ayuntamiento de Madrid por AP, y Tierno Galván le barrió sin mover un dedo. Fue en aquella campaña tan divertida con el Viejo Profesor marcándose un chotis con Flor Mukubi, Miss Guinea Ecuatorial. "Don Enrique se menea/ con la niña de Guinea;/ suavemente toquetea/ su culito respingón./ Y la nena, que es muy sosa,/ y altamente pudorosa,/ le susurra candorosa:/ "Don Enrique, 'ujté é un sobón'!". Diputado por AP, decidió ser tránsfuga y pasar al Grupo Mixto.

Apenas nos conocíamos y me invitó a comer al restaurante Ma Mounia en la calle de Recoletos. Un cuscús. No me gustaba nada Verstrynge y me horrorizaba el cuscús. Soy alérgico al cordero. Le di mi opinión: "Lo justo y caballeroso es que renuncies al escaño. Eres diputado gracias a Alianza Popular, porque tú en solitario no hubieras conseguido ni mil votos". No lo hizo. Me anunció su intención de unirse a Adolfo Suárez. Me temo que Adolfo Suárez, que era más listo que Fraga, no se dejó convencer.