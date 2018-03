El gran desbarre contra Pedrojota de la ’despechada' Ruiz de la Prada

"Si no te quieren como tú quieres que te quieran, ¿qué importa que te quieran?", decía Amado Nervo.a diseñadora de moda habla largo y tendido de su ex marido, del año que ha pasado desde que el periodista la abandonó, y de perros, entre otros temas. En la entrevista publicada por la revista Semana este miércoles, la ex de Pedro J. Ramírez rechaza que el espectáculo mediático que protagoniza tenga que ver con que esté despechada pero incurre en contradicciones dignas de comentario, especialmente si analizamos las numerosas declaraciones públicas que ha hecho desde aquella mañana del 3 de noviembre de 2016, cuando Informalia adelantaba en exclusiva la noticia bomba, según recoge Informalia.

Aquella misma noche dábamos a conocer los detalles de la ruptura, y ya se intuía que nunca más se llevarían bien. La modista llama tontos a quienes opinan que exhibe un despecho de manual. Sin embargo, es tan obvio como comprensible.

Basta enumerar unos pocos detalles:

1. No para de repetir que ha pasado página y sin embargo habla de ello y, es más, no sería portada de revistas ni carne de Sálvame si no fuera porque habla de ello.

2. Admite que le dan premios los enemigos de Pedro J. y que ahora está en el mismo barco que ellos.

3. Reitera hasta el empalago que se lo está pasando bomba y que no ha ligado más en su vida pero admite que no ha tenido relaciones y que lo le hace falta. Dime de qué presumes...

4. Explica que superó el disgusto tomando pastillas para dormir y saliendo de fiesta.

5. Dice que le da igual lo que piense la gente pero vive de que la gente compre sus productos y es una experta en vender (marketing) sus diseños en los medios: o sea, en influir en la opinión pública o, al menos, tratar de hacerlo.

6. No explica por qué hablaba todo maravillas de Pedro J. cuando habló junto a él con Risto Mejide o Bertín Osborne: ¿mintió entonces, miente ahora?

7. Dice que sus hijos están "muy desilusionados" con su padre y ellos sin embargo no lo han corroborado. También afirma que Cósima y Tristán se han visto traicionados por su padre y ellos no han dicho tal cosa, al menos en público.

8. Admite que mantendrá siempre el rencor contra el padre de sus hijos. ¿Mayor prueba de despecho? "Nunca volverá a ser como antes.

9. Admite que le han sentado mal los posados de Pedro J. con su nueva esposa y lanza un dardo contra Cruz Sánchez de Lara. "Tal vez (a Pedro) le exijan estar odioso conmigo", sugiere. "No es una persona educada", dice de su ex a propósito de sus apariciones en medios.

10. Miente y justifica que cuando Pedro J dejó a su primera mujer por ella, era muy joven: "Tenía 25 años y no tenía ni idea de que él estaba casado", contesta faltando a la verdad, tal y como ella misma explica a continuación: "Él me aseguró que eso estaba acabado". ¿Qué le hace suponer que no se lo aseguró igualmente a Cruz?

VÍDEO DESTACADO: Agatha Ruiz de la Prada vestida de España