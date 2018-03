Revista de prensa: En Suiza ya no se pueden cocinar langostas vivas y otras noticias internacionales

Los medios de comunicación internacionales de referencia destacan el anuncio de la jefa de comunicación de la Casa Blanca, Hope Hicks, de que dimitirá de su cargo tras admitir que ha mentido (Dimite Hope Hicks, la directora de comunicaciones de Trump, y ya van cuatro ).

Se trata de la cuarta dimisión en ese cargo en un año. Al margen de esta noticia, repasamos algunos de los titulares más relevantes de este jueves 1 de marzo.

The New York Times: El diario neoyorkino informa de que la censura en China prohíbe a Winnie the Pooh y la letra ‘N’. Los censores se pusieron en acción después de que el presidente Xi Jinping se convirtiera en líder de por vida, resucitando recuerdos del culto a la personalidad de Mao y las emociones febriles que creó.

The Guardian: El periódico británico afirma que la policía de Nueva Zelanda investiga las denuncias de encubrimiento en torno al intento de asesinato de Isabel II. Meses después de que surgieran nuevos detalles sobre la seriedad del tiroteo de 1981 durante la visita de la reina, la policía dice que volverán a examinar el caso.

Le Monde: El rotativo francés explica que en Suiza, las langostas vivas ya no podrán lanzarse al agua hirviendo. Desde este 1 de marzo, será obligatorio transportar estos crustáceos en mejores condiciones y aturdirlos antes de cocinarlos.

Haaretz: La cabecera israelí relata cómo el ejército israelí consiguió que un adolescente que recibió un disparo en la cabeza dijera que en realidad se había caído de una bicicleta. El ministerio de Defensa israelí quiere hacer creer que amigos, familiares, médicos y activistas de izquierda inventaron una gran mentira sobre Mohammed Tamimi, el primo de la activista adolescente encarcelada Ahed Tamimi. Pero el menor solo está diciendo a los investigadores lo que quieren escuchar, asegura el diario.

Politico.eu: El portal de información política sobre la UE publica la lista de las 12 personas que arruinaron Italia. Las semillas de la disfunción del país fueron sembradas hace mucho tiempo, sostiene la web. Entre los “doce sucios”, como les llama Politico.eu, se encuentran nombres como Romano Prodi o Silvio Berlusconi.