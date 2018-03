Bertín Osborne le provoca una indigestión a los separatistas de La Vanguardia con sus elogios a Albert Rivera y sus palos a Pablo Iglesias

"Es joven, muy bien intencionado y muy listo. Si le unes que doy por sentado que es decente, tiene muchas papeletas. Va a cometer errores, claro que sí; algunos ya habrá cometido, como todos. Pero creo que merece un voto de confianza. El mío se lo voy a dar."--La Vanguardia se inventa titulares del The New York Times en apoyo de la Cataluña "oprimida y colonizada"--

Con estas elogiosas palabras se refiere Bertín Osborne a Albert Rivera en una entrevista en el diario barcelonés La Vanguardia, y añade:

No tiene muertos en el armario y para empezar es importante

Unos comentarios sobre el líder de Ciudadanos que, como es sabido, es visto como el mismísimo demonio por el independentismo, ya que él y su partido se han convertido en el azote del nacionalismo catalán.

Y claro, eso para un diario con la línea editorial de La Vanguardia, tan cercana a los separatistas estos últimos años, es demasiado para sus oídos.

El redactor, Andrés Guerra, intenta hacerle ver a Osborne que esa misma descripción también se la puede aplicar a Pablo Iglesias con la intención de meterle el dedo en el ojo:

LA VANGUARDIA - Ocurre que esa descripción que das, "joven, listo y sin muertos en el armario" se la puedo aplicar a Pablo Iglesias.

BERTÍN- Él tiene más muertos en el armario, perdona. Si consideras que apoyar o beneficiarse de dictaduras repugnantes como la venezolana o la iraní, países que le han ayudado, para mí es tener muertos en el armario. Porque eso no lo puedes justificar.

LA VANGUARDIA - El Gobierno español ha vendido armas a Venezuela y ha cerrado contratos con Irán. Y con China, si vamos a eso, el país que más ciudadanos fusila del mundo.

BERTÍN - Me parece muy bien y no digo que los demás sean las personas más éticas del mundo pero me preguntas por un caso concreto. Y también te digo que hace poco el Gobierno anuló una venta de armas a Venezuela. Pero estoy harto de ver vídeos de Pablo Iglesias elogiando la dictadura bolivariana y diciendo que "ojalá pudiéramos vivir lo bien que vivís vosotros". Eso lo decía allí en Caracas. Internet ha jodido la vida a mucha gente; ya no puedes contarnos batallas sin que te las demuestren.