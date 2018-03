El demoledor artículo de Joaquín Leguina sobre los suicidios en la Policía y Guardia Civil levantará ampollas en Interior

Joaquín Leguina escribe este 3 de marzo de 2018 una tribuna demoledora en ABC en el que pone de relieve como en España se oculta sobremanera el asunto de los suicidios e incide especialmente cómo en Policía y Guardia Civil se producen demasiados casos luctuosos de esta índole y explica cómo los mandos superiores no prestan la suficiente atención médica a sus subordinados:

En España -no se sabe por qué- se ejerce una estricta censura sobre unos hechos luctuosos como son los suicidios, y también sobre los nombres de ciertas dolencias físicas o mentales ("murió tras una larga enfermedad", suele leerse). Sin embargo, la psiquiatría, la sociología (comenzando por el clásico, 'El suicidio', de Émile Durkheim) y la literatura se han ocupado a fondo del suicidio.

Cuenta como la literatura ha encontrado un filón en este asunto:

Los literatos no sólo han escrito sobre él, también lo han practicado: Virginia Stephen padecía una psicosis maniacodepresiva que la condujo a meterse en un río con piedras en los bolsillos del abrigo. Mariano José de Larra, sin haber cumplido los treinta años años, una mala mañana se puso delante del espejo y en lugar de afeitarse la barba se pegó un tiro con una pistola, privándose él y privando a los demás de una vida creadora. Más lógicos parecen los suicidios de Stefan Zweig y de su esposa, muertos juntos en su exilio brasileño al no poder soportar el hundimiento de un mundo que había sido el suyo. Cesare Pavese terminó su libro «El oficio de vivir» con estas palabras: «No más parloteo. Un gesto. Ya no escribiré más»... y se tomó una dosis letal de somníferos.