Puigdemont, el nuevo 'Dioni' español

Entre Cataluña y las pensiones se mueven este 3 de marzo de 2018 las tribunas de opinión de la prensa de papel. Sobre lo primero, parálisis absoluta que, como bien dice Ignacio Camacho en ABC, todo debido también a la cortesía de un Cristóbal Montoro empeñado en pagar la cuenta. En cuanto a las pensiones, habrá que ver si detrás de todo este ruido promovido por socialistas, podemitas y con Ciudadanos esperando a ver qué cae, luego, con la tranquilidad parlamentaria, se articulan fórmulas legales y posibles para aumentar la asignación mensual.

Bieito Rubido denuncia en su billete de ABC como en España damos más importancia capital a los delitos económicos que a los que acarrean la pérdida de una vida humana:

Desde el derecho romano hasta nuestros días, la finalidad del castigo de la cárcel no era otro que evitar que el criminal pudiese reincidir. En la España de hoy estamos más preocupados por los delitos monetarios que por los de sangre. Una infracción fiscal merece más años de prisión que un asesinato. Aquí tiene más pena no pagar el IBI que confabularse en un golpe contra el Estado.

El País asegura que el Ejecutivo de Rajoy ha errado en la cuestión de las pensiones:

Este Gobierno no entiende la gravedad del problema. No acepta que el poder adquisitivo de una pensión no se puede limitar ni suprimir. El problema no se resuelve con impuestos negativos a los pensionistas, como planea Montoro, porque lo que está en juego es la integridad de la pensión y su futuro. Estamos ante un error político de primer orden; lo que pudo hacerse de forma pausada para corregir la crisis de las pensiones habrá que hacerlo ahora deprisa y al batir de los tambores electorales.