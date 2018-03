La Casa Real se pone en alerta ante el medio millón que ofrecen por la foto 'prohibida' de Letizia

Todavía no disipado el disgusto que ha generado la publicación de un libro en el que, disfrazado de novela, el profesor podemita Alonso Guerrero intenta colar sus recuerdos como primer marido de la Reina Letizia, salta la alarma en la Casa Real por un asunto colateral, pero igual de embarazoso (¿Sabes qué ex ministro del PP está detrás del lanzamiento del libro del ex marido de Letizia?).

Asegura David Lozano en 'EsDiario' este 4 de marzo de 2018 que circula con insistencia un rumor, según el cual está sobre la mesa una suculenta oferta económica por unas codiciadas fotos que nunca han visto la luz: las fotografías del enlace nupcial de Doña Letizia con Alfonso Guerrero.

Según adelanta Lozano, la oferta procedería de prensa internacional y es astronómica: 500.000 euros por una simple foto.

"Un goloso negocio para quién portase un documento gráfico del momento en el que contrajo su primer matrimonio la entonces Letizia Ortiz y ahora Reina tras contraer matrimonio con Felipe VI".

Añade el periodista de 'EsDiario' que ofrecen otros 50.000 euros por cualquier fotografía de Alfonso Guerrero y Letizia Ortiz juntos (A un cirujano le cae la del pulpo por criticar el retoque estético 'secreto' de la Reina Letizia).