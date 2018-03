Osoro queda en ridículo alistando a la Virgen con la tropa 'quema curas' y 'come almejas'"

Lunes 5 de marzo de 2018 y las cuestiones a tratar en los artículos y editoriales de la prensa de papel no se diferencian en exceso de lo que ha venido pasando en las últimas semanas. Entre Cataluña y las pensiones se mueven los asuntos a tratar, aunque también tendrá que tragar un caliz amargo el cardenal arzobispo de Madrid por sus desafortunadas palabras sobre la Virgen y su hipotética participación en la huelga feminista del próximo 8 de marzo de 2018.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, aprovecha el desliz verbal del cardenal arzobispo de Madrid, Osoro, para darle una buena tunda:

Es pura justicia poética que el que traicionó al cura que denunció el asalto a su capilla por Pitita y las chequistas al grito de '¡Arderéis como en el 36!' y '¡El Papa no nos deja comernos las almejas!', quede en ridículo alistando a la Esclava del Señor en la lucha contra el heteropatriarcado capitalista. A la logorrea politiquera se une el esperpento teológico.

El editorial de El Mundo exige más mano dura al Gobierno y que si tiene que aplicar en todo su rigor el 155, que lo haga:

Mientras persista el bloqueo de legislatura o se forme un Govern que no respete la legalidad, el Gobierno no sólo debe mantener el 155 sino plantearse seriamente un mecanismo que exceda la gestión de los asuntos cotidianos de la Administración catalana. Ningún Estado puede permitir que una parte de su territorio se sitúe fuera de la ley. En consecuencia, no caben complejos ni excusas a la hora de aplicar las previsiones constitucionales destinadas a tal efecto.