Carles Francino se dirige a sus oyentes machistas y les anima a ser tan feministas como él

Las estrellas político-mediáticas parecen andar en una bonita competición a ver quién es más feminista estos días. Por ejemplo Angels Barceló quiere hacer un especial ‘Hora 25' sólo con mujeres el día 7 de marzo. Multitud de locutores y comentaristas lanzan discursos para concienciar de lo importante que es el feminismo, la huelga del 8-M y similar, cono Antonio Lucas en Onda Cero.

Pero quizá el más llamativo ha sido, en la Cadena SER, Carles Francino. A una de las estrellas mediáticas de PRISA le acaban de dar un premio el Instituto Andaluz de la Mujer, con lo que el hombre siente que ha ganado muchos puntos en el carné feminista y decidió finalizar su editorial del día 5 de marzo en ‘La Ventana'.

Se autopresentaba como modelo ‘hombre-feminista-guay' que animaba a sus oyentes machistas a cambiar y volverse tan guays como él. Como si fuera un Coco de Barrio Sésamo explicaba iluminaba a sus oyentes a no reírse ante chistes ni comentarios machistas: "Ser beligerantes, decir rotundamente no, ni risitas, ni silencios, ni nada".

Francino se dirigía a sus oyentes que por desgracia, aún eran machistas y les animaba a seguir la estela franciniana: "A los que todavía no lo habéis conseguido, o no lo habéis intentado, (...) no sabéis lo que os perdéis (...) vivir mirando a las mujeres de igual a igual ["como hago yo"] en vez de como a una inferior ["como hacéis vosotros, so machistas"] es más rico, más divertido y placentero (...)".

Y finalizaba con un consejo: "Pueden probarlo al menos una vez, daño seguro que no les hace". El autoestima de Francino es envidiable, lo que choca un poco es que tenga claro que entre sus propios oyentes hay tanto machista que necesita de su guía para ‘francinizarse'.