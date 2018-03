La "jauría" de 'eldiario.es' y 'Público Today' se echa encima de Hermann Tertsch por atreverse a hablar del oscuro pasado del padre de Pablo Iglesias

Hermann Tertsch sigue empeñado, a pesar de las presiones y las amenazas, en buscarle las cosquillas a Pablo Iglesias a cuenta del turbio y polémico pasado de su padre--El padre de Pablo Iglesias demanda a Hermann Tertsch por recordar su pasado terrorista--.

Tertsch no ha acusado en abobsoluto al padre del líder de Podemos de participar en el asesinato de un policía español, pero ha recordado con foto incluida su condición de miembro del FRAP, y que esta siniestra organización terrorista estuvo implicada en ese y otros crímenes abyectos--La certera pregunta de John Müller sobre el abuelo de Pablo Iglesias que cae como un jarro de agua fría sobre los podemitas que celebraban su 'victoria' sobre Tertsch--.

Así lo explicaba:

Sin embargo, la mera alusión a ello pone muy nervioso a Iglesias. Y sus aliados mediáticos, eldiario.es de Ignacio Escolar y el oficialista 'Público Today', de Ana Pardo de Vera, se lanzan a respaldarle.

1. Para la jauría que no descansa: Nunca he dicho que el padre de Iglesias fuera el asesino del policía el 1 de mayo de 1973. He dicho que ese asesinato lo cometió el FRAP, que había ordenes de matar y que el padre de Iglesias era miembro del FRAP. De lo que Pablo presume.