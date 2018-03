Ussía le corta el rabo al moribundo etarra 'Josu Ternera' por ser un "despojo"

Alfonso Ussía despedaza con su afilada pluma, en su columna de opinión de 'La Razón', al fugado etarra Urruticoechea, 'Josu Ternera', que se debate con un nombre falso entre la vida y lamuerte en un hospital a causa de un avanzado cáncer.

El escritor y periodista no se anda con pamplinas, y bajo el título 'rabo y hoguera' lo pone en su sitio sin piedad alguna, tras recordar que fue su periódico quien lo descubrió en su día mientras paseaba con una mujer por un prado del sur de Francia.

Así, recuerda que

"aguarda la llegada de su íntima amiga, la muerte. En este caso, su muerte, y no la de niños e inocentes masacrados por su perversidad. Ya se sabía entonces que su íntima amiga, la muerte, se había apoderado poco a poco de su organismo. Pero en esta ocasión, harta de esperar, la muerte ha decidido llevarse a su querido colega y no hay tu tía. Cuando la Parca se empeña no hay vuelta atrás. Como es un cobarde, se ha escondido en una falsa identidad para no ser detenido. Ya no importa. Su fuga le ha regalado una libertad infectada que no merecía, pero a estas alturas de su tumor, que lo detengan o no carece de importancia. Mejor que se muera fuera de España".

Confiesa que

"una de las hondas frustraciones de mi vida es la de no haber sido jamás objeto de una encuesta callejera. Por ello, me la invento y algo me alivio. -Buenos días-; -buenos días-; - estamos haciendo una encuesta, ¿sería tan amable de colaborar con nosotros? -; encantado-; - como usted sabe, al asesino etarra «Josu Ternera» le quedan dos telediarios-; -no lo sabía-; -pues sí, y queríamos formularle una pregunta.

¿Dónde prefiere que se produzca su fallecimiento, en España, en Francia, en Miravalles, Irún, Behovie, en Anglet o en Durban-sur-Arice?-; me resulta indiferente el lugar siempre que sea cierta la noticia de su fallecimiento. Pero si la encuesta consiste en elegir un lugar para ello, ponga Durbansur-Arice, que suena divinamente-; -muchas gracias por su colaboración-. Al fin, me han encuestado".

Y recuerda que sobre este asesino

"pesa una orden internacional de Busca y Captura, orden que no se cumplió en su día por falta de interés. Se sabía perfectamente donde se hallaba, pero las conversaciones entre el Gobierno de Zapatero y la ETA recomendaron la prudencia de su incumplimiento. Como las leyes en España, más que garantistas son majaderas, se le permitió presentarse por EH a unas elecciones al Parlamento Vasco, y siendo uno de los criminales más sangrientos de la ETA, fue elegido -votos del PNV y de IU-, por ese Parlamento, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Cuando la Justicia le citó en relación al atentado de Zaragoza, huyó a toda pastilla, vivió un tiempo en Venezuela, y se instaló finalmente en el sur de Francia".

Y remata:

"Una orden internacional de Busca y Captura contra un despojo ultimado, no sirve para nada. Ignoro el apellido del cáncer de «Ternera», que no es causante de su situación. El tumor que ha devorado su organismo es un cáncer de alma. El alma, el ánimo, también padece y enferma. Y su alma es la que soporta la metástasis virulenta que está terminando con él.

Se respirará mejor en el sur de Francia cuando se vaya. Que no se retrase. Ya le están preparando el rabo y la hoguera".

