TVE dio aire a una mentira y a una izquierda podemizada que necesitaba el salvavidas del 8-M tras atascarse en Cataluña

9 de marzo de 2018. ¿Se habrán resuelto los problemas que reclamaban las manifestantes que en la jornada del 8-M salieron a las calles? Las tribunas y editoriales de los diarios de papel de esta jornada se muestran bastantes críticas y denuncian el circo en el que llegaron a convertirse algunas movilizaciones.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, habla sobre el hartazgo que ha despertado en cierto sectores la huelga feminista y cómo se reclama que los puestos sean ocupados por personas que acrediten méritos, no una cuestión de sexo:

Las periodistas (no unas, sino las) que niegan esa condición a las que no les obedecen, y los políticos que, con Rajoy a la cabeza o en la cola, se pusieron morados de lacitos, han despertado la animadversión de todos los ciudadanos que quieren que se les valore por sus méritos y no por su sexo. Para eso ya está el Islam. Según las estadísticas, los tres sectores sociales básicos, Sanidad, Educación y Justicia, están en España llevados mayoritariamente por mujeres. No deberían despedir al tercio que se ganó el puesto pero equivocó el sexo.