'El País' da caña a 'LaSextaTV' por convertirse en el "comisiarado feminazi"

Es muy importante diferenciar entre feminismo y hembrismo, para situarnos en la acción: El feminismo es un conjunto de movimientos sociales cuyos objetivos se fundamentan en la visibilización y el empoderamiento de las mujeres y el cuestionamiento de los roles de género en los cuales se considera que lo femenino queda eclipsado por lo masculino.

Por consiguiente, el feminismo es un fenómeno social vinculado a un contexto histórico determinado, y se va transformando a lo largo de los años a medida que avanza la historia.

Se centra en reivindicaciones relacionadas tanto con la legislación como con las costumbres y hábiutos de una sociedad que aún arrastra dejes machistas debido a los siglos de dominio sobre la mujer.

En teoría, el hembrismo es un neologismo que se utiliza para referirse a una actitud que legitima el menosprecio y los ataques hacia los hombres por el hecho de serlo.

Suele ser equiparado al concepto de misandria, que significa "odio hacia los hombres", si bien este último término tiene más que ver con una actitud que puede exteriorizarse de un modo más directo o no, mientras que lo primero es algo observable. Por consiguiente, la idea de hembrismo tiene que ver con el sexismo.

El diario El País tira de ironía analizando la cobertura informativa de las distintas cadenas en la reciente celebración del 8M.

En su columna Esquirol -que el diario de Prisa lleva a su portada- Juan Jesús Aznarez confiesa estar "noqueado" por toneladas de arengas televisadas,:

"Me acosté el miércoles y jueves con un terrible dolor de cabeza porque yo también quiero ser feminista, pero no lo consigo al haberme sido diagnosticado machismo cultural con metástasis. Mi propósito de la enmienda es sincero y he mejorado mucho, pero se me exige más y más. Sufro recaídas porque no se me trató a tiempo y la medicación de los sanadores es muy invasiva".