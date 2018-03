Marhuenda, a golpe de editorial, espabila en Cataluña a los pasivos de Ciudadanos

Dos cuestiones preocupan este 11 de marzo de 2018 a los editorialistas y columnistas de la prensa de papel. Por un lado, sigue la resaca del 8-M con opiniones a favor y en contra. Lo jugoso es que se alzan, con datos y evidencias irrefutables, voces críticas sobre los despropósitos de algunas participantes y las mentiras jaleadas por determinados medios de comunicación.

El otro tema candente es Cataluña y como ya estamos a un paso de llegar al tercer mes desde que se celebraron las elecciones un lejano ya 21 de diciembre de 2017 y como la situación sigue bloqueada. Pero, tal y como podrán leer más adelante, hay una posible solución a ese bloqueo, aunque fuese para volver a las urnas allá por el mes de junio de 2018.

El editorial de El País sigue ensimismado con el 8-M y aprovecha para sacudirle otro ‘tantarantán' al Gobierno de España:

El Gobierno, que se ha sumado tarde y torpemente a estas reivindicaciones, tiene la obligación de sentarse con el resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria para, con el concurso de empresarios, sindicatos y asociaciones de la sociedad civil, diseñar y poner en marcha una agenda de igualdad con medidas concretas, calendarios de aplicación y recursos presupuestarios. La igualdad es un valor democrático y su consecución debe estar por encima de la lucha partidista y dentro de las instituciones representativas, no fuera de ellas. Es una cuestión de Estado y toca, por tanto, a sus instituciones recoger y alentar un cambio social del que todos podemos sentirnos orgullosos.

Arcadi Espada, en El Mundo, destapa las mentiras que se construyeron en torno a los actos del 8-M en España:

Naturalmente el ambiente está fabricado por mentiras. Subrayaré tan solo uno de los datos verdaderos. El 13% de las mujeres españolas han sido víctimas de la violencia a manos de sus parejas. Un porcentaje lejano al 25,2%, media de los países desarrollados. El dato encaja perfectamente en otras estadísticas, simples o complejas, sobre la violencia que sufren las mujeres. ¿Alguien reconocería el tajante y limpio país de los datos en el amanerado, indocumentado y sucio ambiente español? Nadie. Nadie que diga la verdad. Sin embargo, los datos del Índice Global tienen la batalla perdida. El problema no es que no quepa una tonta más en el ambiente, como diría una castiza. El problema es que no cabe una lista más. Después de semanas saturadas de mentiras, en las que incluso hubo encuestas que trataban de averiguar no el número de españolas que habían sido acosadas sexualmente, sino el número de españolas que se habían sentido acosadas sexualmente, llega la verdad cojeando y ya no hay sitio.

Fernando Sánchez Dragó carga contra la tontería de algunas de las participantes en las manifestaciones del 8-M:

Una mano blanca, aunque no inocente, me remitió una de esas fotos que son capaces de poner colorado a un oso polar. En ella se ve la efigie de Federico García Lorca sita en la madrileña plaza de Santa Ana revestida con un delantal, una escoba y un plumero. Fantástico, ¿no? Uno de los más claros varones de nuestra literatura convertido en señora de la limpieza -todo un ascenso- por alguna capitana Araña de las que el jueves se las apañaron para colectivizar la condición femenina y transformar una grillera de alegres comadres en ideología, politiqueo, sectarismo, sindicalismo, podemismo, partidismo, republicanismo, hembrismo y agitprop de quienes quieren conquistar con pancartas el poder que las urnas les niegan. ¡Hale! ¡Cientos de miles de mujeres convertidas en tontas útiles y los muñidores de semejante escarnio tan felices ellos con su lacito de pescadores de agua turbia o de oportunistas a pitón pasado! Bonito lamparón en la solapa

Jon Juaristi, en ABC, da un repaso de libro al 8-M en España y saca las vergüenzas a sus convocantes:

En una Europa donde el Día Mundial de la Mujer se ha celebrado con manifestaciones festivas y reivindicativas pero sin huelgas generales, la excepción española demuestra una vez más que no sólo los separatistas catalanes se las pintan para hacer el ridículo. También el PSOE y los sindicatos mayoritarios pretenden ponernos al nivel de una república bananera.

Antonio Burgos se fija en la parálisis existente en la política catalana y encuentra una solución más que efectiva para que a más de uno se le acabe la tontería:

Esto de la elección del presidente de la autonomía catalana en vía muerta, con el reloj de los plazos parado intencionadamente, sin que el Gobierno de Rajoy haga nada y se dedique a ver los barcos venir y las borrascas pasar, me hace pensar en Su Majestad. A los catalanes que no se ponen de acuerdo y dilatan adrede la elección de presidente, y al Gobierno que no acaba de decidirse a actuar con contundencia, era para decirles, tras el patriotismo que levantó el mensaje de Don Felipe VI: -¿A que os echo al Rey otra vez? Sólo arreando Su Majestad con toda valentía y firmeza actuó el Gobierno.

Luis Ventoso se muestra pesimista con la cuestión catalana y como el Gobierno y la oposición en España están permitiendo un auténtico despropósito:

La liviandad patriótica de nuestros líderes, y sus complejos por un franquismo que desapareció hace 42 años, hacen que no se defienda al Estado con firmeza. Resulta patente en Cataluña, donde ya se está rearmando la revuelta: candidatos golpistas, proclamas pro República en el Parlament, esbozos de otro referéndum ilegal, barra libre en TV3 al odio a España. No se puede levantar el 155 mientras los partidos nacionalistas no acaten de manera expresa que jamás intentarán desbordar la ley, algo que hoy no ocurre. Mañana mismo, Rajoy, Sánchez y Rivera deberían proponer juntos la prolongación indefinida del 155. Pero no estamos en la Alemania de Jacobi o en Francia. Estamos en la España de los complejines, el buenísimo suicida y los valores de goma.

El editorial de La Razón le enchufa una dosis de espabilina a Ciudadanos y le invita a que presente a Arrimadas a la investidura en Cataluña para acabar con el bloqueo político: