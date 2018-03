El ignorante Luis López Guerra vuelve a insultar a España sentenciando que quemar la foto del Rey es libertad de expresión

Dos cuestiones esenciales dominan este 14 de marzo de 2018 en las tribunas de opinión de la prensa de papel. Por supuesto, siguen reacciones sobre el asesinato del pequeño Gabriel Cruz y la pelea existente con la prisión permanente revisable y, por otro lado, el ataque del Tribunal de Estrasburgo a la justicia española al dictaminar que quemar fotos del Rey es mera libertad de expresión.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, resalta como se han afilado los cuchillos contra aquellos que arremetan contra la asesina del pequeño Gabriel Cruz:

Santiago González le recuerda a Margarita Robles, que ahora se pone tan digna con lo de la prisión permanente revisable asegurando que su partido prefiere esperar la resolución del Constitucional, lo que hizo el PSOE desde el mismo momento en que el Gobierno la aprobó:

Antonio Burgos, en ABC, recuerda a los que hablan de no legislar en caliente, aprovechando el asesinato de Gabriel Cruz, que aquí, precisamente de lo que se trata es de lo que algunos pretenden hacer ahora, derogar en caliente:

Dicen los que se oponen a la prisión permanente no revisable que no se puede legislar en caliente. En el caso que nos ocupa, digo yo que tampoco se puede entonces derogar en caliente. Cuando los casos de Sandra Palo, Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Ruth y José o Diana Quer dijeron eso: que no se puede legislar en caliente, cuando la sociedad exigía mano dura penal contra los condenados o imputados como asesinos. Ahora, con España acongojada por la muerte de Gabriel Cruz e impresionada por la lección de coraje, fortaleza y esperanza de su madre, Patricia Ramírez (chapó, señora), no se trata de «legislar en caliente» si se pide continuar con la prisión permanente no revisable, no.