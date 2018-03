Las hostias de Alfonso Ussía a los "homínidos putrefactos" que comulgan con la diabólica Ana Julia

Demoledor Alfonso Ussía en su columna de opinión en 'La Razón', este martes 13 de marzo de 2018, con el título 'Horror y asco'. El periodista no se anda con pamplinas y pone en su sitio a todos aquellos que de una u otra forma, usan la terrible muerte del pequeño Gabriel para hacer colar "la podredumbre de sus pensamientos", y carga también contra los que incuso se alegran de su triste final "desde la irracionalidad de su odio". (La patada en los cojones a Ignacio escolar por hacer el 'Barbijoputa' con la asesina de Gabriel).

Con esta última frase recuerda al educador y vocal de Podemos, un tal @EduFer91 que ilumina su avatar en Twitter con tres lacitos amarillos y que se despachó de tal guisa en su cuenta.(La bilis de las feminazis y podemitas para defender a la asesina del niño Gabriel).

"Habría que explicarle a este Edu que nada importa el sexo, el color, la situación y las ideas políticas de un posible asesino de niños. Lo único que importa es que asesine a un niño. La Guardia Civil sospechó de ella. La siguió. La sorprendió sacando de un pozo el cuerpo embarrado de Gabriel. El cuerpo de un niño de ocho años que empezaba a vivir sus sueños".

Ussía recuerda que la confesa asesina del niño, Ana Julia, partició en Burgos en las violentas algaradas del barrio del Gamonal:

"Y nos ofreció una lección de ciencia política. Transcribo su texto de Facebook, con sus faltas de ortografía y su honda reflexión acerca de España: «Enhorabuena burgos... (gamonal)... Por fin tras varios días de lucha el señor alcalde a paralizado definitivamente las obras de la calle vitoria puesto que una persona que no sabe ni hablar en público cuando se le formula una pregunta no debería estar representando a todos los burgaleses es...¡vergonzoso!".

Opina que

"la Justicia será la que juezgue y dicte sentencia. Pero de confirmarse su culpabilidad -nadie lleva el cadáver de un niño de un lugar a otro en la maleta del coche después de haberlo sacado de un pozo-, esta mujer merecería no volver a ver la luz de la libertad. Porque no hay nada que justifique el hecho aberrante y perverso de asesinar a un niño. A cualquier niño. Monstruosa crueldad".

Y acaba

"Me confieso incapaz de comprender al asesino de un niño. Y no oculto la tristeza y la depresión que me produce la reacción de algunos homínidos putrefactos que intentan camuflar con insultos la podredumbre de sus pensamientos. Algunos, incluso, han celebrado la muerte de Gabriel desde la irracionalidad de su odio.