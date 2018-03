Lo de Terelu Campos no es nuevo: ya posó con su hija Alejandra para ¡HOLA! en el 2013

Ana Pastor ha puesto de moda la sección 'Maldita Hemeroteca', algo que ya hizo años popularizó la periodista Pepa Jiménez con su sección 'Los datos de Pepa' y a quien Ángel Antonio Herrera bautizó como "Hemeroteca Pepa"



Viene este recuerdo al caso que nos ocupa hoy. La revista 'HOLA! saca en su portada de este miércoles 14 de marzo de 2018el reportaje:

"Terelu Campos nos presenta a su hija Alejandra al cumplir los 18 años".

Primer dato incorrecto. Alejandra aún no es mayor de edad. Si no nos equivocamos no será hasta el próximo 25 de marzo cuando cumpla los 18 años.

Pero lo que más no choca es que la 'biblia del corazón' es que pretenda vendernos el bonito reportaje gráfico de Terelu Campos con su hija Alejandra como si fuera la primera vez que apareciera la adolescente en la revista del saludo.



Recordemos a la publicación, y la propia Terelu Campos, que en diciembre del 2013, es decir cuando Alejandra tenía 13 años, María Teresa Campos, Terelu y Alejandra eran las protagonistas de la portada de la revista HOLA con el reportaje:

"Tres generaciones Campos posan por primera vez".

En la que se podía ver una fotografía de ellas juntas.



Todo esto junto al reportaje que sale hoy choca un poco con las declaraciones que ha realizado Terelu Campos sobre la intimidad de su hija.

El pasado 19 de octubre de 2017 decía a nuestro compañero Antonio Diéguez en LOC de El Mundo "será más como Andreíta que como Chabelita", en clara referencia a que intentará pasar lo más desapercibida posible que pueda y lejos del mundanal ruido de la fama de su familia materna.

Pero como digo, esto es totalmente incongruente con la actitud que muestra la hija mayor de Terelu Campos.

Partiendo de la base que cada uno es libre de hacer con su vida personal lo que quiera, haciéndola más o menos pública, lo que debe tener es una cierta coherencia en sus acciones. Pero volviendo a nuestro refranero: "Poderoso caballero es don Dinero