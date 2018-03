Terelu Campos despixela a su hija Alejandra y vende la exclusiva de su cara a ¡Hola¡ por un pastón

Terelu Campos y su hija Alejandra protagonizan la portada de la revista ¡HOLA! que ha salido este miércoles 14 de marzo a la venta.



Su hija Alejandra, habida de su matrimonio con Alejandro Rubio con quien estuvo casada de 1998 hasta el 2003, acaba de cumplir 18 años y posa por primera vez con su madre, según recoge Exclusivadigital.



Un bonito y cuidado reportaje realizado por la revista del saludo en el triplex que la colaboradora de 'Sálvame' tiene en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en el que ambas lucen muy guapas, notándose demasiado el retoque fotográfico en photoshop en el caso de Terelu.

Alejandra habla sobre sus inquietudes de cara al futuro y la relación que mantiene con sus padres. "He tenido la suerte de que mi madre ha confiado siempre mucho en mí, y mis padres, aunque estén separados, siempre se han llevado muy bien, lo que me ha facilitado mucho las cosas" dice la joven.

Terelu Campos obviamente como madre habla con orgullo de su niña: "Si Alejandra se fuese a estudiar fuera, quedarme sin ella sería muy extraño. Debo reconocer que tuve muchos momentos de soledad en mi vida" explica.



Como decimos un bonito reportaje pero avisamos al Clan Campos que luego no se molesten si Alejandra es objeto de fotografías y reportajes por parte de la prensa. Su madre ha sido la primera en ponerla en la diana mediática

