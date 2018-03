Ruindad de El País al usar la muerte de Gabriel como excusa para derogar la prisión permanente revisable

Bochorno en el Congreso de los Diputados con una izquierda, especialmente en el seno del PSOE, que no tuvo empacho alguno en usar y abusar de la figura del niño Gabriel Cruz para justificar su voto a favor de la derogación de la prisión permanente revisable.

Este asunto domina los editoriales y artículos de la prensa de papel del 16 de marzo de 2018. Todos van en contra del despropósito de la progresía, salvo el medio que va de diario independiente y global de la mañana, el que tiene su sede en la madrileña sede de Miguel Yuste.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, muestra su bochorno y rechazo por el espectáculo que ofreció el PSOE en el pleno donde se debatía seguir adelante o no con la derogación de la prisión permanente revisable:

Ayer, un tal Campo acusó al PP y Cs de utilizar a las víctimas como arma política arrojadiza. ¡Lo decía el partido del 11-M! Y luego va y cita una frase de la madre de Gabriel contra los padres con hijos asesinados que habían ido a las Cortes a pedir que no se derogase la prisión permanente revisable. En contra de lo que dice la mayoría de sus votantes -los que le quedan-, los socialistas demostraron ayer que para ellos el Parlamento es tan solo un plató más de La Sexta, la tele del PP al servicio de Podemos. La auténtica telebasura, que se ha quedado con la contrata de Las Cortes.

El editorial de El Mundo sacude al PSOE por su insensibilidad con las víctimas y en especial resalta la del diputado que tuvo encomendada la misión de defender por qué había que derogar la prisión permanente revisable:

Juan Carlos Campo se dejó llevar por su animadversión al PP y adoptó un tono desabrido impropio de un juez de dilatada experiencia, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial. Su inelegancia restó credibilidad a su argumentación en contra de la prisión permanente revisable, y lo que es peor, hirió a las víctimas presentes en la Cámara, que protagonizaron tras el Pleno una durísima comparecencia en la que reconocieron su decepción con los socialistas y anunciaron futuras movilizaciones. El Pleno de ayer arrojó una imagen propia de un plató sensacionalista que no puede volver a repetirse.

Santiago González avisa de que el despropósito cometido por el PSOE, en la figura de Juan Carlos Campo, no va a quedar impune, electoralmente hablando:

En nombre del PSOE, Juan Carlos Campo, ¡si esto es un juez! ofendió a las víctimas y consideró que los fines de la pena son la reinserción y la prevención: «Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA y con prisión permanente revisable se ha asesinado a Gabriel». Uno, que es lego, no sabe porque hablamos del Código Penal, en vez de Código para la Reinserción y de Instituciones Penitenciarias y no Resocializadoras. Juan José Cortés ha convocado la primera manifestación para el domingo. Solo falta que los votantes de los partidos derogantes no tengan la memoria de pez que sus dirigentes les suponen.