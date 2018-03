Lavapiés aumenta la espeluznante lista de 'socios' que recluta Podemos para atacar a la Policía

La muerte por infarto de un mantero senegalés en el barrio madrileño de Lavapiés el 15 de marzo de 2018 ha dado pie a toda una serie de bulos creados por Podemos para poder arremeter a diestro y siniestro contra la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las tribunas y editoriales de la prensa de papel de este 17 de marzo de 2018 dejan al partido de Iglesias a la mismísima altura del betún y dejan al descubierto las costuras de una formación que no tiene empacho en echarse en los brazos de los violentos con tal de poder sacar provecho político.

Bieito Rubido, en su billete de ABC, critica las mentiras que Podemos está propagando en torno a la muerte por infarto de un inmigrante senegalés en Madrid:

El editorial de ABC es claro y contundente y demuestra una vez más que Podemos no tiene problemas en echarse en brazos de los más radicales:

Luis Ventoso destaca las burdas mentiras vertidas en torno a la muerte del senegalés Mmame Mbaye:

El País culpa a los antisistemas de pillar la ocasión al vuelo del cantero muerto para liarla, pero también le mete un buen palo a Podemos por ir directamente contra la policía:

La Razón recuerda a los oportunistas de Podemos la situación en la que se encontraba Mbaye en España, pero curiosamente nadie le dio una oportunidad:

Podemos ha encontrado un filón y no importa que esté basado en una mentira porque en ese ‘fake' constante se sustenta toda su estrategia política. Lo grave es que la primera responsable de la ciudad, Manuel Carmena, no haya asumido el mando de esta situación y ponga por delante de sus intereses políticos, ya no la verdad de los hechos -que Mbaye murió por un infarto y no por haber sido reprimido por la Policía-, sino al conjunto de los madrileños, que asisten perplejos ante el espectáculo de ver cómo su ciudad se pone al servicio de un grupo de antisistemas. Mmame Mbaye saltó la valla de Melilla hace 14 años. No tenía papeles. Buscaba un futuro mejor, pero los que ahora usan la violencia en su nombre no tenían nada que ofrecerle.