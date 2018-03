El periodista Manuel Vilaseró vuelve a la carga a pesar de que la madre de Gabriel lo rechaza

La madre del niño asesinado en Almería Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha llamado a El programa de Ana Rosa para afear en directo las labores profesionales de uno de los periodistas que ha seguido el caso de la desaparición y muerte de su hijo.

Ha dicho estar "muy molesta" con el trabajo de Manuel Vilaseró, reportero de El Periódico, por "no poner el foco" en los asuntos que, a juicio de la madre, eran relevantes para esclarecer el caso:

"No dudo en sus buenas intenciones, pero se está presentando como amigo nuestro cuando no lo es. Tengo el derecho a decir que no me gusta".