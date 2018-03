El País se escuda en Bescansa para cargar contra la prisión permanente revisable e insultar a PP y C's: "Miserables"

El País sigue su campaña en contra de la prisión permanente revisable y le cede este 22 de marzo de 2018 una tribuna de página entera a la diputada de Podemos Carolina Bescansa para que, además, insulte a gusto de consumidor a los defensores de esa figura penal, Partido Popular y Ciudadanos.

Bescansa se pone muy literaria en el arranque de su artículo:

Hace más de dos décadas, Agnes Heller nos obligó a reflexionar sobre el perdón. "Nadie puede perdonar en nombre de las víctimas. Ni siquiera sus familias -nos decía- porque nadie puede perdonar en nombre de otro". A lo largo de mi vida he vuelto sobre esta idea en varias ocasiones y en estos últimos meses la he rondado con frecuencia. La semana pasada leí el sobrecogedor texto de Santiago Alba sobre los sucesos de Las Hortichuelas. Recuperando a Iván Karamázov, extendía la reflexión sobre el perdón y afirmaba: "No es posible castigar lo que no se puede perdonar".

Recuerda los casos de niños y jóvenes que han conmocionado a la sociedad española en los últimos meses:

La podemita asegura que el debate del 15 de marzo de 2018 sobre la prisión permanente revisable comenzaba con un planteamiento tramposo:

La principal trampa a la que nos condujo el debate así planteado es la de hacernos creer que podemos hablar de una pena sin reflexionar sobre todas las demás, que podemos juzgar a un asesino sin tener en cuenta a todos los demás. Seguramente las personas podemos hacerlo, podemos hablar sobre la prisión permanente revisable sin hablar del resto de las condenas que conforman el código penal; quizá cada una de nosotras podemos juzgar moralmente a una asesina confesa sin tener que considerar a todas las demás. Pero las sociedades no pueden hacer eso, no deben hacerlo y de hecho no lo hacen. A través de sus ordenamientos jurídicos, las sociedades determinan las conductas que consideran intolerables y las ordenan. La modulación establecida a través de la regulación penal es la expresión más elocuente de que al objetivo genérico de la reinserción le acompaña siempre el de la punición. El sistema penal tipifica, escala y jerarquiza las formas fácticas del mal, comparándolas, midiendo unas frente a las otras, para finalmente cuantificar la profundidad del daño que atribuye a cada crimen y determinar su pago en tiempo. Si el castigo no formase (también) parte del sistema, no sería posible cuantificar las condenas. Todas durarían lo mismo: hasta la rehabilitación del criminal. Pero esto no es ni posible ni verdad.