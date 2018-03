Los altavoces mediáticos de los golpistas se quedan mudos: Terribas y y Basté, desolados ante el fiasco de Turull

Hasta los que están acostumbrados a la dosis de victimismo que a diario sirven Jordi Basté y Monica Terribas en RAC1 y Catalunya Radio, respectivamente, tendrían una sensación de lástima escuchándoles desolados por el último ridículo del bloque separatista al hacer una investidura express de Jordi Turull que ha acabado en fiasco.

Mónica Terribas hablaba al inicio de su programa de una jornada 'negra': "se acabó, la alianza independentista esta rota", se lamentaba. Xevi Xirgu, director de El Punt Avuí, hablaba de 'autogol', "gracias, CUP", musitaba con rabia.Brutal hachazo de Andrea Levy contra el miserable comentario de la rabiosa Mónica Terribas: "¡Asco es poco el que me das!"

"Me siento incapaz de explicar el error global del bloque independentista ayer", parecía sollozar Basté "mientras Ciudadanos, el PP y el PSC hacían macramé político observando la guerra civil indepe".

No era para menos, porque lo ocurrido echa por el tierra el poco respetable lema de "somos un sólo pueblo" que tanto repiten los indepes para dejar claro que para ellos sólo los indepes merecen ser catalanes (como repitió ayer el portavoz de ERC, Sergi Sabria, que sustituyó por sorpresa a Marta Rovira, que ya debía estar haciendo las maletas).El 'becario' de la musa separatista, Mònica Terribas, intenta hacer méritos ante su jefa y se lleva un corte de impresión

Basté explicaba su pesar:

"El independentismo no había hecho los deberes y las prisas, siempre tan malas consejeras, hicieron pensar que Jordi Turull sería el hombre de consenso (...), pero la CUP, sin engañar a nadie hicieron lo que mejor saben hacer" (...) "el parlamento terminó convertido en un tanatorio con Jordi Turull de señorita Pepis" (...) "un día absurdo, en una jornada deprimente. Ni los que tienen cultura política la supieron descifrar."

La directora del Ara, Esther Vera, también se unía a los lamentos "La sesión parlamentaria fue más triste que tensa". Turull hizo un discurso con un regusto de inmolación, de entrega, por "no bajar la cabeza a riesgo de ser víctima de la injusticia" y advierte de que la España profunda "no desaprovechará nunca la oportunidad de justificar los errores soberanistas" (igual que el Ara no desaprovachará la ocasión para seguir demonizará al Estado).Los 'zascas' de García Albiol que han sacado de sus casillas a la terrible Mónica Terribas

El insulto y la amenaza

Pero no todo podían ser simples lamentos. El capítulo de insultos y amenazas queda a cargo de Miquel Sellares, el primer director de los Mossos últimamente noticia por su condición de moroso de la Generalitat.La encerrona de la 'bien pagá' Terribas a Albiol: "Rajoy seguro que no ha leído su programa electoral"

Miquel Sellarès debe 157.300 euros a la Generalitat - publica en El Punt Avuí, un artículo donde tras expresar su rabia con el titular "Somos una Colonia", se lía a insultos poco originales contra el Partido Popular de Cataluña y Ciudadanos, diciendo que el grupo de Xavier García Albiol "son los herederos de Franco y su proyecto" y que los de Inés Arrimadas son "la reencarnación de José Antonio Primo de Rivera" y "la nueva Falange Española del siglo XXI tan o más peligrosa que la otra".El nauseabundo comentario de Mònica Terribas sobre la muerte del pequeño Gabriel

Tampoco se olvida del PSC al amenazar directamente a su líder, Miquel Iceta del que dice que "la historia le juzgará por su deriva". Cuanta tranquilidad da que gente así haya estado a cargo del cuerpo de seguridad armada de Cataluña.