Cómo desmontar al independentismo en 148 días y que no lo conozca ni la madre que lo parió

Cataluña sigue siendo el tema. Tras el esperpento vivido entre el 22 y el 24 de marzo de 2018, con pleno fallido de investidura, lágrimas impostadas de los encarcelados antes de partir para la prisión y la pataleta institucional de Roger Torrent, ahora toca esperar a que baje el suflé. Pero, evidentemente, queda mucho por sacar de la cuestión catalana como así queda reflejado en los artículos y editoriales de la prensa de papel de este 25 de marzo de 2018.

Así las cosas, en ABC, Jaime González rescata dos imágenes paradigmáticas de como en menos de 150 días el independentismo se ha ido por el desagüe:

Jon Juaristi explica las razones que han llevado al juez Llarena a meter en el talego a los golpistas catalanes:

Es lo que sucede con todas las utopías totalitarias, que nunca se realizan de acuerdo con los planes de sus diseñadores, pero que siempre dejan detrás de ellas países destruidos y poblaciones masacradas, porque el hiato entre el sueño y la realidad se llena con violencia, con una violencia creciente que arrastra a las sociedades al caos. Es lo que ha visto, con una clarividencia encomiable, el juez Pablo Llarena en los impulsores del procés secesionista: no ya la mera intención de cambiar el sistema político, sino la responsabilidad de haber puesto en marcha una insurrección violenta, de la que lo único bueno que puede decirse es que no ha producido muertes. Pero violencia sí, violencia insurreccional, porque sólo la violencia llena el abismo entre el sueño ridículo y su realización trágica.

Ignacio Camacho revela que el juez Llarena ha hecho su parte del trabajo, pero que ahora falta el refrendo de la vertiente política:

La secesión no es una aspiración lejana, ni un arrebato pasajero, ni el fruto de un obnubilado delirio: es una meta fija, una voluntad establecida y persistente, un designio. Para combatirlo en el futuro -y esto ya no lo dice el magistrado, ni lo puede decir- no bastará con la acción de la justicia sino que es menester un impulso político. Una determinación, como mínimo igual de consistente, de desmontar las intactas estructuras hegemónicas del soberanismo antes de que éste alcance una masa crítica capaz de aproximarlo de nuevo a su recurrente objetivo. Esa es la tarea que ha dejado pendiente la oportunidad perdida del 155. Si no se aborda desde ya mismo, será cuestión de tiempo que reaparezca el conflicto. Está escrito.