La 'kaleborroka' separatista, a los Mossos: "No erais tan chulos en el País Vasco con la ETA"

"No es de aquí, habla castellano, no habla catalán"... "Así de chulos en el País Vasco con la ETA, no erais tan chulos allá"... Estas son algunas de las barbaridades que les han gritado los manifestantes de las marchas en favor de la liberación de Carles Puigdemont este 25 de marzo de 2018 en Barcelona.

Unas imágenes que han sido silenciadas por la mayoría de las televisiones nacionales españoles que han preferido mostrar a los independentistas como unos indefensos y pacíficos Hare Krishnas.

🎥 Un apestado🎗nazionalista mostrando la vertiente más xenófoba: "no es de aquí !! Habla castellano !!": pic.twitter.com/nd67EFsIDm — Carrillator™ (@ooCarrillo) 26 de marzo de 2018

🎥 Qué bien les vendría ahora a los mossos🎗un barquito «Piolín», eh?

Ahora que vaya «Trapero» a poner orden... pic.twitter.com/u0Es3z7MP4 — Carrillator™ (@ooCarrillo) 25 de marzo de 2018

Intento de asalto a la subdelegación del Gobierno en Lérida. No dejamos de preguntarnos: y si la policía no hubiese conseguido detener a los atacantes? Qué hubieran hecho con la gente que había dentro del edificio? pic.twitter.com/H6IR5BCDXA — Soc. Civil Catalana (@Societatcc) 26 de marzo de 2018

Cachis, ya está la @guardia civil opresora amedrentando a los pacíficos ciudadanos 😲😲 ups perdón, me equivoqué de vídeo 😱😱 son los @mossos 😨😨 pic.twitter.com/7ILD9YrB62 — Txaro (@txarito27) 25 de marzo de 2018

@BeatrizTalegon me puedes denunciar esto, @gabrielrufian tú?

Mira a ver las sonrisas que se escapan a patadas!!!!⏬⏬⏬⏬ pic.twitter.com/9QxRHLfNFR — Oɴᴏғʀᴇ I de Tabarnia y Llarena (@_Onofre__) 26 de marzo de 2018

Cobardes naZionalistas agreden a un niño por llevar la bandera de España. Esto es lo que han conseguido los pujoles y los rufianes, sembrar odio entre su rebaño.pic.twitter.com/nQxExbdH8w — El Aguijón 🐝 (@Elaguijon_) 25 de marzo de 2018

Estas imágenes del intento de ocupar la subdelegación del Gobierno en Lleida hablan por sí solas. De la revolución de las sonrisas a la kaleborroka del postprocés. pic.twitter.com/V3zuy5xvYA — Joaquim Coll (@joaquimcoll) 25 de marzo de 2018