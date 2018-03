Dos tertulianos estrella de Atresmedia arropan a los golpistas: "No vi que hubiera ninguna rebelión violenta en Cataluña"

Si un independentista quiere escuchar los argumentos ‘indepes' que aseguran que toda la causa judicial del Tribunal Supremo español contra los responsables del 'procés' es un montaje, no hace falta que se limite a TV3 y Catalunya Radio y demás miedo de la 'corpo'. También puede escuchar eso en otras emisoras sin necesidad de tener que acudir a las constantes intervenciones de los Ekaizer o Pérez Royo de turno.

En Onda Cero, sin ir más lejos, en el programa ‘Julia en la Onda' de este 26 de marzo 2018, tenían como tertuliana a Elisa Beni, que tenía mucho interés en quejarse de la instrucción judicial e incluso de la detención de Carles Puigdemont, que n parecía hacerla demasiada gracia.

"Puede haber irregularidades de facto (...) según nos han contado el CNI iba siguiendo a Puigdemont. No sabemos cómo habían llegado a hacer un seguimiento y un balizado sin control judicial ya que no estaba requerido. Puigdemont no tenía orden de busca y captura internacional. Y sin embargo, se le baliza y se le sigue".